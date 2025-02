Eesti avas noorte olümpiafestivalil kullaarve

Võistlust juba esimese sõidu järel 77,25 punktiga juhtinud 16-aastane Revjagin kasvatas teisel sõidul oma edumaad, võites võistluse 86,00 punktiga.

"Ma ei eeldanud, et esimene run saab nii palju punkte. See rahustas mind maha ning teadsin, et saan teisel rohkem juurde panna. Ma olen väga õnnelik, see on mu elu esimene kuldmedal. Ma ei oodanud medalit. Juba siia võistlema tulek oli mulle väga suur asi, ma ei eeldanud, et kuldmedal koju tuleb," ütles Revjagin.

Noormeeste seas pääses finaali Harri Tammemägi, kes ei saanud vigastuse tõttu siiski startida.

Peagi algab olümpiafestivalil lumelaua pargisõit, kus stardis Laura Anga.