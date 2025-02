Eesti mäesuusataja saavutas olümpiafestivalil ajaloolise koha

17-aastane mäesuusataja Hanna Gret Teder sai Bakurianis suurslaalomis 15. koha. See on Eesti mäesuusatajate läbi aegade parim tulemus olümpiafestivalidelt, sest viimati sai toona 16-aastane Tormis Laine 2017. aastal Erzurumi olümpiafestivali suurslaalomis 18. koha.

Teder sai esimeses sõidus 17. koha ning alustas teist sõitu samuti korralikult, kuni pani korraks külje maha. Siiski võitles Teder end rajale tagasi ning lõpetas kahe sõidu kokkuvõttes 15. kohal. "Raja keskel tuli üks suur viga sisse, aga ma ei tahtnud üldse alla anda ja surusin end ikka rajale tagasi. Andsin endast maksimumi, tahtsin finišini pingutada. Olen rahul, TOP15 stardinumbriga 35 on ikka päris kõva," rõõmustas Teder.

Hanna Greti kaksikõde Mai Brit on lumelauakrossisõitja ning püüab praegu Milano Cortina olümpiapiletit. Ka Hanna Greti jaoks on olümpia suur unistus, seda enam, et mõlemad olid stardis noorte olümpiamängudel eelmisel aastal Gangwonis. "See on võimalus esindada oma riiki maailma suurimal spordivõistluse. Täiskasvanute olümpiamängud oleks minu jaoks väga suur asi, kuhu jõuda, aga selleks peab väga palju tööd tegema. See pole lihtne, aga tuleb oma eesmärkide nimel tööd teha, pühenduda ja uskuda," rääkis Hanna Gret.

Õed küll väga tihti ei näe, sest Hanna Gret on talvisel perioodil Austrias, kuid nende suhe on eriline. "Kaksikutena on meil empaatia, elame üksteisele palju kaasa. Ka siis kui juhtub midagi negatiivset, oskame üksteist lohutada ja panna end teise positsiooni," ütles ta. Hanna Gret Teder on Bakuriani olümpiafestivalil stardis ka naiste slaalomis.

Eesti murdmaasuusatajad olid teisipäeval rajal eraldistardist klassikasõidus. Meeste 7,5 km distantsil sai Daniel Varikov kümnenda koha, Oskar Lehto oli 34. ja Igor Snitsarenko 40. Naiste 5 km klassikasõidus sai Herta Rajas 21. koha, Susan Sarapuu sai 40. koha. Medalikonkurentsis olnud Gerda Kivil kukkus laskumisel ning katkestas.

Lumelaudur Laura Anga pääses naiste pargisõidus neljanda tulemusega kolmapäevasesse finaali. Teises sõidus tehtud backside 720 tõi talle 73 punkti. Maarja Liis Rahumeel leppis 24 sportlase seas 56,50 punktiga ja kümnenda kohaga ning jäi 1,75 punktiga finaalist välja.

Treener Ranno Maasikmets oli hoolealuste sooritustega väga rahul. "Laura tegi treeningutel väga häid sõite, aga täna tulid üksikud vead sisse. Homses finaalis on kindlasti, mida oodata. Maarja Liisist on kahju, sest ta jäi napilt finaalist välja. Minu hinnangul oleks tema esimene run kindlasti rohkem punkte väärinud. Ta oli kõige stiilsem sõitja oma trikkidega," arvas Maasikmets.

Lumelaua pargisõidu finaal on kavas kolmapäeval Eesti aja järgi kell 11.10. Kolm tundi varem peetakse freestyle-suusatamise pargisõidu finaal, kus stardis Simona Revjagin ja Harri Tammemägi.

Samal kellaajal antakse start laskesuusatamise paarissegateatele, kus Eesti võistkonna moodustavad Rosibel Marii Kaldvee ja Robin Puusaar. Kolmapäeval algab olümpiafestival iluuisutajatele, kus naisüksiksõidus esindab Eestit Elina Goidina ja meesüksiksõidus Vladislav Churakov. Naiste lühikava algab kell 12 ja meeste lühikava 17.20.