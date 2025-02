Eesti lumelaudur võitis Euroopa noorte olümpiafestivalilt hõbeda

15-aastane Anga läks võistlust 78 punktiga avasõidu järel juhtima, olles üks kahest, kes keerulisel rajal püsti jäi. Teisel sõidul punktilisa ei tulnud, kuid Angast läks 2,75 punktiga mööda Prantsusmaa lumelaudur Aono Pordie Okaniwa.

"Olen väga rahul. See medal on mulle väga oluline, kuna eelmisel aastal noorte olümpial ei õnnestunud oma parimat ning nüüd tegin üpris ilusti oma run'id ära. Mõni maandumine oleks saanud olla vähe puhtamad, aga saab rahul olla. Teadsin enne võistlust, et kui teen oma asjad ära, siis võib medalile sõita küll," ütles Anga.

Lumelaudurid ja freestyle-suusatajad jätkavad võistlust reedel, kui kavas on Big Airi kvalifikatsioon.