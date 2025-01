Aigro tegi Oberstdorfi lennumäel karjääri ühe parima tulemuse

Aigro hüppas avavoorus 213 meetrit, sai selle eest 193,7 punkti ning alustas teist vooru 17. kohalt. Seal läks talle kirja 209,5 meetrit ja 200,1 punkti, koondtulemus 393,8 punkti jättis ta samale positsioonile ka lõpuks.

Sel hooajal on Aigro parema tulemuse saavutanud vaid korra, kui tegi detsembri esimesel päeval Rukal viienda kohaga Eesti suusahüpete ajalugu. 20 parima sekka on ta jõudnud veel kaks korra, Lillehammeris 19. ja 20. kohaga; pühapäevasest tulemusest on ta paremat suutnud veel vaid korra, kui oli 2020. aasta lõpus Rukal 14.

Esikoha saavutas ka esimese hüppevooru järel parimaks olnud sloveen Domen Prevc (226,5m+231,5m) 436,8 punktiga. Johann Andre Forfang kaotas talle 3,6 ja Michael Hayböck 7,7 punktiga. Prevc oli Oberstdorfis laupäeval kolmas, siis võitis tema koondisekaaslane Timi Zajc.

Suusahüpete MK-sari jätkub märtsi alguses toimuva Trondheimi MM-i eel tiheda võistlusgraafikuga: enne maailmameistrivõistluseid hüpatakse veel Willingenis, Lake Placidis ja Sapporos.