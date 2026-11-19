Tartu alistas eelmisel nädalal Šveitsi klubi Axpo Volley võõrsil 3:2 (25:15, 25:22, 20:25, 18:25, 15:13) ja peatreener Andrei Ojametsa sõnul loodeti kordusmängus edasi pääseda ilma kuldset geimi mängimata. Nii ka läks, sest Tartu pani neljapäeval kodusaalis enam kui 600 pealtvaataja ees oma paremuse kindlalt maksma.

Avageimis haaras Tartu 8:2 edu ja teenis siis seisul 12:6 neli punkti järjest, järgmise minispurdi toel läksid võõrustajad ette juba 21:8. Teises geimis 4:1 juhtima läinud külalised osutasid siin oluliselt suuremat vastupanu ja jõudsid nende poolt vaadates veel seisuni 20:21, aga Tartu võitis siis viiest punktist neli. Kolmandas geimis võitis Tartu seisul 8:5 neli punkti järjest ja hoidis siis stabiilselt suurt edu lõpuni.

Neli ässa servinud Martti Juhkami tõi võitjatele 16, Valentin Kordas 13 ning Mart Naaber ja Stefan Kaibald üheksa punkti. Bigbanki vastuvõtt oli 58 ja rünnak 51 protsenti, blokist saadi kuus punkti, servil löödi kokku kaheks ässa ja eksiti 14 pallingul. Näfelsile tõi kümme punkti (+5) James Ryan Norris. Šveitsi klubi vastuvõtt oli 37%, rünnak 31%, blokist saadi kolm ja serviga mitte ühtegi punkti.

CEV Challenge Cupi teises ringis kohtub Tartu Bigbank Serbia võistkonna Topola Karadjordjega, kes oli kahe mängu kokkuvõttes üle Hispaania klubist Rio Duero Soria.