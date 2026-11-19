"Andres ei saa korvpallita ja tundub, et korvpall ei saa Andreseta. Nii see peatreeneri koht jälle tuli!" kirjutas nime all RHKK/RING Spordikeskus mängiv meeskond sotsiaalmeedias.

Samal ajal Sõbra palkamisega ka Egert Halleri lisandumisest teatanud Reinar Halliku korvpallikool on esiliigas võitnud kaks ja kaotanud kuus mängu, millega ollakse 12 võistkonna konkurentsis kümnendal kohal.

Sõber oli viimati peatreeneriks Keila korvpallikoolis, kust ta lahkus tänavu kevadel. Seal võttis Sõbralt töö üle itaallane Alessio Landra, kes eelnevalt oli just Halliku korvpallikooli esindusmeeskonna peatreeneriks.