Slovakkia karikasarja kaheksandikfinaalis kohtus Košice kevadel esiliiga teisel kohal lõpetanud Zvoleniga, kirjutab Soccernet.ee.

Mäng osutus parajaks trilleriks: vastane pääses juhtima 27. minutil, Palumetsa leer krabas eduseisu 57. minutiks ning kümmekond minutit hiljem oli seis tagasi viigis. Kuna väljakul jäi parem selgitamata, selgus edasipääseja penaltiseerias.

Mõlemad meeskonnad alustasid täpse löögiga, ent Zvolen eksis seejärel nii teisel kui kolmandal löögil. Samal ajal olid täpsed nii Kevor Palumets kui kaks tema järel tulnud Košice mängumeest ning seeria lõppes nende 4:2 võiduga.