Võõrsil avakohtumises 3:2 võidu teeninud Bigbank pääses seega kahe mängu kokkuvõttes edasi 32 parema sekka, kus on vastaseks Serbia klubi Topola Karadjordje. Neljapäevases euromängus sai Bigbank kirja kaheksa serviässa.

"Mehed servisid täna väga hästi," kinnitas ERR-ile mängu järel sidemängija Aleksander Eerma. "Müts maha, tegid kõiki asju hästi ja ma ise üritasin seal pigem ellu jääda," lisas ta naerdes.

Neljapäeval mängis Tartule 16 punkti toonud Martti Juhkami diagonaali kohal, Valentin Kordas oli nurgaründaja rollis. "Eks ma olen elu jooksul päris palju ka diagonaalis olnud, eriti Eermaga olen ju koos mänginud ka, minu jaoks väga suurt harjumist ei vajanud," tõdes Juhkami.

Tema sõnul mõjutas Tartu vangerdus aga vastaseid selgelt. "Põhimõtteliselt läheb kogu mänguplaan ahju. Mehed on ju erinevad, sidemängija jaotus on võib-olla hoopis teistmoodi kui oli eelmine mäng. Nüüd mängisime Kordasega rohkem nelja pealt, kui eelmine mäng mängisime rohkem selja tagant: Kordas peaks olema meierünnakuliider, suutsime oma tugevust võib-olla rohkem ära kasutada," sõnas Juhkami.