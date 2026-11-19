Lisaks Tartu Bigbankile pääses CEV Challenge Cupi eurosarjas 32 parema sekka ka Pärnu Võrkpalliklubi, kes alistas neljapäeva õhtul 3:1 (25:17, 25:19, 21:25, 25:19) Bratislava Slovani.

Avakohtumises 3:0 võidu saanud Pärnu võrkpallimeeskonna järgmiseks vastaseks on Saksamaa klubi Düren, kus mängivad ka Robert Viiber ja Andres Jefanov.

Neljapäeval tõi Pärnule 21 punkti (+16) Markus Uuskari, võrdselt 16 punkti lisasid Emerson Rodriguez (+8) ja Toms Švans (+13). Pärnu vastuvõtt oli 55 ja rünnak 57 protsenti, blokist teeniti kümme punkti, servil löödi kümme ässa ja eksiti 13 pallingul.

Bratislava parimaks kerkis 22 punktiga (+16) Leonardo Doda. Slovakkide vastuvõtt oli 43 ja rünnak 54 protsenti, blokist saadi neli punkti ja servil löödi kuus ässa (16 viga).

Ka Tartu Bigbank tagas neljapäeval edasipääsu järgmisse ringi, alistades kodusaalis 3:0 Šveitsi klubi Näfelsi.