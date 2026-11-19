Reedel on eestlannade vastaseks Leedu ja laupäeval Ukraina, kirjutab Volley.ee. Rahel Rahuoja tõi Eesti naiskonnale 17 punkti (+7), 16 punkti (+8) lisas Mariette Kattai ning 12 silma (+6) lisas Mirtel Mihhotin. Eestlannade vastuvõtt oli 30%, rünnakuid lahendati 39-protsendiliselt, blokist saadi kuus punkti, servil löödi 19 ässa ning eksiti 15 pallingul.

Aserbaidžaani parim oli Dilara Aghayeva 28 punktiga (+13). Aserbaidžaani vastuvõtt oli 36%, rünnak 34%, blokist saadi kuus ja servilt 12 punkti (eksiti 15 servil).

Eesti koondise koosseis: Rahel Rahuoja (ATO/Saue), Gerda Hörm (SK Tats Kiili), Mariette Ojanurm (SK Tats Kiili), Mariette Kattai (SK Tats Kiili), Kristiin Heleen Soe (Rae SK), Kätrin Vaarmets (Neemeco Gerardo's Toys/Kohila vald), Chloe Marleen Kiisk (Tartu Katoliku SK), Estelle Ait (Saaremaa Spordikool), Mirtel Mihhotin (Pärnu Spordikool), Emily Elbing (Pärnu Spordikool), Elenor Mengel (Pärnu Spordikool), Isabel Vilgats (Rae SK), Emma Hanson (Rae SK), Teele Potter (Rae SK).

Peatreener Kaisa Aasa, abitreener Margot Saharov, füsioterapeut Andra Muhu, mändedžer/statistik Mihkel Sagar.