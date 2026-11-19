Võõrsil saadud 35 punktiline võit Põhja-Makedoonia ja kodus teenitud neljapunktiline võit Rumeenia üle näitas Eesti korvpallinaiskonna kapteni Mailis Poki sõnul tiimi head võistlusvaimu.

"Rõõmu teeb see, et me võitleme, et need mängud kätte saada, sest me teame, kui olulised need on," rääkis ERR-ile Pokk. "Vastased on meie puust, kui suutsime eelmine aken Läti, Sloveenia ja Hollandi vastu head mängu näidata, siis sellised mängud on must-win," tõdes ta. "Teame nende mängude tähtsust ja võitleme selle eest."

Väljakul käinud koondise keskmine vanus oli 22 aastat. Suurima korviküti Anna Gret Asi hinnangul oleks järgmistes mängudes vaja näidata rasketel momentidel veel paremat kokkuhoidmist.

"Meil siin ikka olid momendid, kui mingi negatiivne asi oli juhtunud, et tuli viga või surnud pall, siis kõik läksid oma teed. Peame kokku hoidma eriti just rasketel momentidel, siis see lagunemine ei juhtu niimoodi, et oleme pluss kümnest miinus kümne peal kolme või nelja minutiga," rääkis Asi.

Võidusoonel tuleb ka jätkata, sest alagrupist pääseb EM-valiksarjas järgmisse ringi vaid võitja. "Veebruaris tuleb kaks mängu ära võtta, et saada edasi siis turniirile ja seal siis veel ära võtta. See on täitsa uus süsteem ka meie jaoks, FIBA on muutnud siin asju," lisas Pokk.

Järgmise kohtumise peab naiskond 13. veebruaril, mängides kodus Põhja-Makedooniaga.