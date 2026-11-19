Euroopa karikasarja kolmapäevases edukas kohtumises Skopje vastu 22 minutit mänginud ja üheksa punkti visanud Tartu Ülikool Maks & Moorits meeskonna tagamängija Märt Rosenthal kuulub koondise kandidaatide hulka. Ta ütles, et klubi laupäevase Eesti-Läti liiga mängu järel Ogrega on näha, kas põlv kannatab koondise juurde minekut.

"Mul on minutid suured ja pärast seda suvel tehtud operatsiooni on jalg nagu ta on, vahepeal selline kehvavõitu. Vaatame päeva kaupa," sõnas koondise eest 28 korral väljakul käinud Rosenthal. "Esmalt tuleb see laupäevane mäng ära mängida ja siis täpselt vaadata, mis seisus see jalg on, et kas olen võimeline koondisse minema või ikkagi on vaja jalale puhkust anda, et saaksin hooaja korralikult ära mängida."

Tartu meeskonna kapten Martin Paasoja, kes panustas meeskonna võitu 13 punktiga, uuel nädalal koondisega ei liitu. "Praegu on kokkulepe, et ei lähe kohale ja tegelen Tartus treenimisega. Vorm tundub olevat okei, aga eks siin on erinevaid pisivigastusi, millega koondiseakna ajal saan tegelda," tõdes oma 52 koondisemängust viimase tänavu augustis Itaalia vastu pidanud Paasoja.

Skopje vastu kümme punkti visanud noor Tartu ääremängija Rasmus Andre kuulus esialgse 20 väljavalitud koondise kandidaadi hulka, kuid sai kolmapäeval enne mängu teada, et peab debüüti veel ootama. "Ma sain enne mängu meili, et mind ei valitud. Mina ei lähe ja teeme siin siis oma poistega trenni ja jõuksi ja korvpalli. Kirjutasid mulle, et raske otsus, aga nii läks," selgitas Andre.

Pühapäeval selguvad 14 mängijat, kes alustavad uuel nädalal Tallinnas korvpallikoondisega treeninguid, et minna 27. novembril MM-valikmängus kodus vastamisi Prantsusmaaga ja võidelda 30. novembril võõrsil Soomega.