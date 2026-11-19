Kaljuvere kogus neljapäevase lühikava eest 69,20 punkti, mis tähistab ühtlasi tema ISU egiidi all toimuvate rahvusvaheliste võistluste isiklikku rekordit. Lühikava järel on esikohal itaallanna Lara Naki Gutmann, olümpiapronks teenis neljapäeval 70,25 punkti.

Kolmandal kohal on šveitslanna Livia Kaiser 63,87 punktiga, talle järgnevad itaallanna Sarina Joos (63,48), Kanada iluuisutaja Breken Brezden (62,00) ja norralanna Mia Risa Gomez (61,92).

Ülejäänud eestlannad esikümnesse ei jõudnud: Marta Helena Prangel (53,45) on 13., Kristina Lisovskaja (49,87) 18., Olesja Leonova (40,69) 28. ning Karoliine Raudsepp (30,16) 31.

Neljapäeva õhtul on kavas ka meeste vabakava, kus Eesti iluuisutajaid ei osale. Naiste vabakava sõidetakse reede lõunal.