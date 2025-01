Artti Aigro pääses Poolas punktidele

Aigro hüppas esimeses voorus 128 meetri kaugusele, millega teenis kohtunikelt 131,8 punkti ja tagas pääsu teise vooru ehk 30 parema sekka. Avavooru järel haaras juhtohjad sloveen Anže Lanišek, kes kogus 145-meetrise lennuga 169,2 punkti.

Teises voorus kandus Aigro hüpe 123,5 meetri kaugusele ning ta tuli koondtulemusega 255,2 silma 28. kohale.

Avavoorus kolmanda koha saavutanud Tschofenig hüppas teises voorus 139,5 meetrit ja teenis 159,6 punkti, mis tegi tema lõpptulemuseks 316,7 punkti. Sellega võttis 22-aastane austerlane hooaja viienda võidu.

Teise koha pälvis norrakas Johann Andre Forfang (309,4 p), kes edestas vaid 0,1 punktiga austerlast Jan Hörli. Avavooru järel juhtinud Lanišek jäi esimesena pjedestaalilt välja (305,2 p).

Kaheksa hulka mahtusid veel poolakas Pawel Wasek (300,3 p), austerlased Michael Hayböck (298,5 p) ja Stefan Kraft (297,4 p) ning sakslane Karl Geiger (294 p).

Tschofenig juhib MK-sarja üldarvestust 1056 punktiga. Tema lähim konkurent Hörl jääb 80 silma kaugusele. Aigro on 120 punktiga 23. positsioonil.

MK-hooaeg jätkub tuleval nädalavahetusel Saksamaal Oberstdorfis.

