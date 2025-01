Laine sai Adelbodeni suurslaalomis 25. koha

Päev varem slaalomis 24. koha teeninud Laine kaotas avalaskumise järel esikoha saanud šveitslasele Loic Meillardile (1.15,15) 2,94 sekundiga ning oli 25., ka teise laskumise arvestuses oli Laine 25. (+2,95) ning saavutas selle koha ka kokkuvõttes (+5,18).

"Kui võrrelda treeningpäevade hulka ja tulemust, siis eilse päevaga võisin ma rahule jääda. Täna on aga emotsioon vastupidine," kommenteeris Laine oma esitust.

"Esimene sõit oli korralik – tegin ühe vea, kuid edasipääs teise vooru oli kindel. Teise sõidu lähenemine oli mul paigas, kahjuks ei saa teostuse kohta sama öelda. Tegin kolm suurt viga, mille tõttu kaotasin rohkelt aega."

"Järgmine vajalik samm minu arengus on see, et suudaksin endast alati maksimumi välja pigistada, mitte sõita 90-95-protsendilise võimekuse piiril," analüüsis Laine.

Kaks kõrgemat kohta läksid kodupubliku rõõmuks šveitslastele, kui avalaskumise järel kolmas olnud MK-sarja üldliider Marco Odermatt edestas Meillardi lõpuks 0,20 sekundiga. Kolmas oli itaallane Luca De Aliprandini (+0,69). Teise laskumise pidid pooleli jätma viis meest, sealjuures Norra tipud Henrik Kristoffersen, Alexander Steen Olsen ja Atle Lie McGrath.

MK-sarja üldarvestuses on Odermattil liidrina 730 punkti, Kristoffersen on 574 punktiga teine ja Meillard 474 punktiga kolmas. Odermatt on võitnud kolm viimast MK-sarja suurslaalomit.

Järgmisel pühapäeval võistlevad mäesuusatajad Wengenis slaalomis. "Sealne nõlv on hullult raske – tuleb keskenduda sellele, et tehnika oleks paigas. Kolm slaalomi treeningpäeva, mis sel nädalal teha plaanin, saavad olema äärmiselt väärtuslikud," tähtsustas Laine.