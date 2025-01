Läbimurdehooaega tegev Laine tõstab usinalt rauda ja kogub mõtetes suusakilomeetreid

Mäesuusatamise MK-sarjas Eesti kõigi aegade parima tulemuse 14. kohani viinud Tormis Laine tõstis enne uue aasta etappe raskusi Eestis. "Mäesuusatajatena peame olema hästi mitmekülgsed. Need jõuharjutused on sellised, et ühelt poolt peame jõu vastupidavust arendama ja teiselt poolt peame ka jõu kiirust arendama. Seal on kõik asjad, et seal on kergemate raskustega pikemad harjutused ja raskemate raskustega lühikesed harjutused," selgitas Laine.

Karjääri parimas vormis oleva Laine üldfüüsilise ettevalmistuse treener on alates 2020. aasta suvest olnud Indrek Tustit. "Kui ta on Eestis, siis ta käib nii palju kui saab kaasas. Kui ta Eestis ei ole, mind ei ole ka ju väga palju Eestist, siis räägime telefoni teel. Tema saadab oma plaane ja mina küsin oma küsimusi üle ja saadame videosid üksteisele ja ikkagi tänapäeva värk, et saab niimoodi väga hästi hakkama, et üldfüüsilise treener ei pea kogu aeg kohal olema."

Et Laine püüab tähti tehnilistel aladel slaalomis ja suurslaalomis, siis on suusatehnika arendamine esmatähtis, kuid edasiminek ei tule ka ilma hea üldise vormita. "Üldfüüsilise pool on ülitähtis, aga samas kõige tähtsam on meil ikkagi suusatehnika, sest meil on nii tehniline ala, aga samas meie sport on ohtlik."

"Kõik sellised üldfüüsilised asjad, mida me siin teeme on ju ka selle jaoks, et endale liiga ei teeks, et ennetaks vigastusi ja mida parem füüsiline vorm on, siis seda lihtsam on neid tehnilisi asju teha. Kõik kuidagi käib käsikäes, et kõik asjad on tähtsad," lisas Laine.

Kõvemate tulemuste taga on Laine sõnul selge ka arenguhüpe, mille ta on suutnud teha kujuteldavate treeningute ehk ideomotoorsete treeningute läbi viimisel.

"Ma töötan spordipsühholoogiga koos. Me räägime hästi palju erinevatest asjadest, näiteks kuidas arendada kohal olekut, et oleks selline ülim fookus igapäevas kui ma võistlustel käin ja trenni teen," alustas Laine.

"Millega ma ka väga palju tööd teen ja vaeva näen on visualiseerimine. Kuna me ei saa olla kogu aeg väljas lume peal, suvel ka ei ole alati seda võimalust, et kogu aeg saaks ala spetsiifilist trenni teha, siis minu jaoks on väga tähtis olnud see, et ma suudan silmad kinni panna ja seal enda mõtetes sellise tunde tekitada, et ma tunnetan niimoodi ära, et mis tunne seal raja vahel sõita. Niimoodi võib-olla kõlab lollilt, et kogun oma mõtetes suusakilomeetreid."

Kvaliteedi tõusu treeningu erinevates aspektides on Laine suutnud sel hooajal võistlusrajal ka rõõmu pakkuvateks tulemusteks vormida.

Pärast Madonna di Campiglio jõuproovi osaleb Laine veel kahel Šveitsis ja kahel Austrias toimuval MK-etapil ning alustab seejärel ettevalmistust MM-iks, mis toimub 4. kuni 16. veebruarini Austrias Saalbachis.