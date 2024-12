Stabiilsuse leidnud Tormis Laine: üritan iga päev midagi paremini teha

24-aastane Laine on sel hooajal teinud Eesti mäesuusatamise ajalugu, kui jõudis novembri keskel Levi MK-etapil slaalomis esimese eestlasena punktikohale ning sai siis kaks nädalat tagasi Val d'Isere MK-etapil suurslaalomis kõrge 14. koha.

"See on ikkagi aastatepikkune töö, mis on nüüd lõpuks hakanud vaikselt vilja kandma ja ma arvan, et see kannab veel palju vilja," sõnas Laine reedel ETV spordiuudiste stuudios. "Tipud teevad erinevaid asju väga stabiilselt. Kui rajal on 60 väravat, siis tippude tipud sõidavad neist 57 väga hästi - niimoodi on raske öelda, aga mina sõidan siis näiteks 50. Sealt need kaotused tulevad. Kui nemad teevad kümnest sõidust üheksa hästi, siis mina teen võib-olla seitse hästi. Olen ise stabiilsemaks muutunud ja et siit samm edasi astuda, on vaja veel stabiilsemaks muutuda," lisas Laine.

Suvel murdis Laine jalaluu ning veetis juuli kipsiga. Paradoksaalsel kombel on ta nüüd enda sõnul karjääri parimas füüsilises vormis. "Võib-olla oli seda mingil põhjusel vaja: ma ei saanud nii palju joosta ja sain lihasmassi lisada. Muidugi ka vaimne pool, kus näen, et on suur areng toimunud. Seal peab meie spordialal väga tugev olema," lisas ta.

Vahetult enne jõule saavutas Laine Itaalias Alta Badias suurslaalomis 20. koha, enda sõnul oli tal seal võimalik tulla ka esikümnesse. "Mis uued võistlused toovad, seda ma ei tea. Lõppkokkuvõttes see ei ole ju ainult minu kätes, mul võib küll olla väga hea päev, aga võib-olla 15 teisel suurepärane päev. Kohtade peale ma nii palju ei mõtle, üritan lihtsalt igapäevaselt areneda, iga päev midagi paremini teha. Tahaks loota, et pole veel selle hooaja lage näinud," tõdes Laine.

Eesti parim mäesuusataja on juba 11-aastasest saadik treeninud Austrias, kus järgmise aasta 4.-16. veebruarini toimuvad Saalbachis mäesuusatamise maailmameistrivõistlused. "Saalbachis ei ole ma nii kodune, aga tore on MM-ile minna: sõidan kaks tundi autoga ja olen kohal. Mul tuleb kindlasti toetajaid nii Eestist kui Austriast. Arvan, et see MM tuleb üks suur suusapidu," kinnitas Laine.