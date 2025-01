Tormis Laine parandas MK-etapil teisel läbimisel kohta

24-aastane Laine lõpetas oma läbimise ajaga 57,95 (+3,02), täpselt sama ajaga jõudis üle finišijoone ka ameeriklane Benjamin Ritchie. Ülejäänud konkurendid nende kahe aega ei ületanud, mistõttu pääsesid nii Laine kui Ritchie viimasena ehk 30. teisele laskumisele.

Laine lõpetas aga teisel läbimisel ajaga 56,56, mis oli teiste läbimiste peale 12. tulemus. Sellega kerkis eestlane 24. kohale, parandades oma kohta kuue positsiooni võrra. Võitjale kaotas eestlane kokkuvõttes 2,98 sekundiga.

Laine on sel hooajal MK-sarja punkte teeninud viiel etapil, laupäeval teenis ta seitse lisapunkti. Hooaja peale on ta kogunud 49 punkti, millega on üldarvestuses 72. kohal.

Etapivõidu pälvis prantslane Clement Noel, kes sai esimesel läbimisel kirja aja 55,31 ning teisel 56,22 (koondtulemus 1.51,53). Brasiilia lipu alla kolinud Lucas Pinheiro Braathen kaotas lõpuks Noelile vaid 0,02 sekundiga, esikolmikusse mahtus veel norralane Henrik Kristoffersen (+0,14).

CLEMENT NOEL

CLEMENT NOEL

A flawless and thrilling winning run under pressure in Adelboden ! Pure slalom mastery from the French champion.

Lainega koos teisele läbimisele pääsenud Ritchie ületas joone ajaga 56,15 ning teenis kokkuvõttes 21. koha (+2,57). Suure tõusu tegi prantslane Victor Muffat-Jeandet, kes oli pärast esimest läbimist 28., kuid edestas teisel läbimisel konkurente 0,35 sekundiga, teenides lõpuks lausa 11. koha (+1,86).

Esimesel läbimisel kõige kiiremat aega näidanud austerlane Manuel Feller ei saanud teisel läbimisel tulemust kirja. Lõppvõistlusel ei jõudnud finišisse veel tema kaasmaalased Adrian Pertl ja Dominik Raschner.

MK-sarja üldarvestuses jätkab liidrina 630 punkti kogunud šveitslane Marco Odermatt, Kristoffersen on 574 punktiga teine ning šveitslane Loic Meillard on 394 punktiga kolmandal kohal.