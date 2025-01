Tour de Skil särama löönud rootslasele paistab helge tulevik

Kui varem oli 22-aastane suusataja paistnud silma üksnes sprindis, siis Toblachi 15 kilomeetri jälitussõidus teisena lõpetades õnnestus tal esimest korda ka distantsil pjedestaalile pääseda.

Samuti pani kulme kergitama tema esitus viimasel päeval Val di Fiemme lõputõusul. 1.90 pikal ja enam kui 90 kilogrammi kaaluval sportlasel pole seda kindlasti ülemäära lihtne teha, aga Anger parandas oma mullust aega pea viie minutiga.

"Ma arvan, et ma ületasin ootusi. Kohati oli äärmiselt raske. Samal ajal oli mul väga hea päev ja hoidsin laktaaditaset normis. Alles lõpus tundsin end väga väsinult. Ma võtsin seda tõusu optimaalselt," lausus Anger SVT Spordile.

Hoolealusega jäi rahule ka Rootsi meestekoondise peatreener Lars Ljung. "Mind üllatas rohkem tema tänane [pühapäevane] saavutus kui see, mida ta tegi Toblachis. Uskumatu on kaaluda 97 kilo ja kaotada võitjale vähem kui minutiga," imestas ta.

Anger oli pikalt ka pjedestaalimängus, kuhu Rootsi mehed pole ammu pääsenud. Eelviimase etapina kavas olnud suusavahetusega sõidus kogunes aga suur ajakaotus ja sellega purunes ka šanss.

Sellest hoolimata tunnustas teda ka endine Norra suusaäss Petter Northug. "Ta võib üllatada juba Trondheimi maailmameistrivõistlustel. See on tõeliselt imeline, mida ta siin korda saatis," lausus 13-kordne maailmameister.

"Ta on endiselt noor ja saadud kogemus võib teda motiveerida. Kui tema võimed kasvavad, nagu sellises vanuses sageli juhtub, siis on ta Tour de Skil üks suuri favoriite ja see võib olla järgmisel aastal üks tema suuri eesmärke."