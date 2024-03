Liiv MM-i kaheksandast kohast: jätsin kogu sees olnud jõu rajale

Avapäeval sai Liiv 500 meetri distantsil kirja paremuselt 12. aja 35,06, 1000 meetris andis talle aeg 1.08,44 seitsmenda koha. Teisel päeval olid tulemused vastavalt 34,87 ja 15. koht ning 1.07.80 ja viies koht.

"Esimesel päeval ei saa ma 500 meetri stardiga rahule jääda, muu üldiselt oli hea, esimese päeva 1000 meetrit läks päris hästi," rääkis Liiv telefoniintervjuus ERR-ile. "Teise päeva 500 meetris oli start natuke parem, aeg oli kiirem seetõttu, et olud olid paremad, minu arust oli õhurõhk tunduvalt madalamal. Teise päeva 1000 meetrit läks täitsa hästi, eriti viimane ring, tehniliselt oli sooritus palju parem."

"Ettevalmistus läks nädal enne MM-i suurepäraselt, leidsin selle viimase särtsu üles. Neli distantsi ja kõik jõud, mis sees oli, sai rajale jäetud. Konkurents on väga tihe, 5.-9. koht olid väga tihedalt koos. Me pole süvaanalüüsi veel teinud, aga igalt võistluselt saab midagi kaasa võtta, juba arutasime, mida saaks järgmisel hooajal paremini," lisas Liiv.

Kiiruisumaailma suurim staar, sprindidistantsidel kuus MM-tiitlit võitnud 19-aastane Jordan Stolz teeb Inzellis kaasa hoopis suurel mitmevõistlusel, mis koosneb 500, 5000, 1500 ja 10 000 meetri distantsidest. Kaks esimest distantsi sõidetakse esimesel päeval ja kaks viimast teisel päeval, lõpptulemus loetakse nelja distantsi liidetud punktide alusel.

"See on päris huvitav, kogu uisumaailm on ootusärevuses, et näha, kuidas ta suudab suure mitmevõistluse kokku panna. 500 meetrit läks tal suurepäraselt, vahe oli peafavoriidi Patrick Roesti ees peaaegu kaks punkti, mis teeb 5000 meetris eduks pea 20 sekundit. Seal sõitis ta isikliku rekordi ja on pärast esimest päeva liider. Pärast kolme ala on ta kindlasti esimene, siis ta läheb kokku teisel kohal oleva uisutajaga, kelleks on tõenäoliselt Roest ja siis nad selgitavadki viimases paaris maailmameistri. Jälgin teda suure huviga, ta on fenomenaalne uisutaja. 19-aastane ja kuuekordne maailmameister: see kõlab väga hästi," rääkis Liiv kiiruisukomeedist.

"Põhieesmärk, milleks oli MM-medal, ei täitunud, aga minieesmärk ehk EM-medal sai täidetud. Üldiselt saan rahule jääda, oli võistlusi, mis ei läinud kõige paremini ja oli võistlusi, mis läksid hästi. Tuleb võtta head emotsioonid kaasa," võttis Liiv oma hooaja kokku.