Saarepuu Seefeldi skandaalist: tänaseks olen endas rahu leidnud

ETV saade "Ringvaade" sõi lõunat endise tippsuusataja ja nüüd Haanja spordikeskuse tööd korraldava Anti Saarepuuga, kes oli 2019. aastal Seefeldi dopinguskandaali ajal Eesti suusakoondise peatreener. Saarepuu ütles, et on tänaseks keerulise olukorraga rahu teinud.

2006. aastal Torino taliolümpiamängudel sprindis kaheksanda koha teeninud Saarepuu ütles, et ei muudaks tagantjärgi oma karjääri juures midagi. "Ei saa kurta, olin maailmas seal esikümne piiri peal kogu aeg. Ma arvan, et ma võin täitsa rahul olla ja olümpiakohta sprindis ei ole veel keegi suutnud üle sõita," ütles ta.

Samas tõdes endine tippsportlane, et ei olnud oma karjääri tippaegadel parim isa ja partner. Hiilgavate sõitude ja tulemuste taga olid ka keerulised terviseprobleemid, kuid sitke Võru mees ületas lõpuks ka need takistused.

"Täna ma olen siin. Ma olen terve, saan elada täisväärtuslikku elu, mul on nüüd ka väike viieaastane tütar. Tegelikult läheb hästi," ütles 40-aastane Saarepuu.

Saarepuu: Seefeldis jäi kõik minu õlule

2019. aastal raputas Eesti suusasporti ja ühiskonda laiemalt dopinguskandaal, kui Austrias Seefeldis peeti suusaalade MM-il kinni üheksa sportlast, kelle hulgas olid ka eestlased Karel Tammjärv ning Andreas Veerpalu.

Saarepuu oli sel ajal Eesti suusakoondise peatreener ja ütles "Ringvaatele", et on keerulise seiga selja taha jätnud. "Tsüklitega on need läinud, tagasilöögid, aga nii nagu mul isa ütles mulle, et need tagasilöögid tabavad ainult tugevaid, kes sellest välja tulevad," ütles ta.

"Kõik jooksis kokku, sõna otseses mõttes nagu üks kaardimaja kukkus kokku. Seal oli väga raske," jätkas Saarepuu. "Esiteks, kõik lasid sealt põhimõtteliselt jalga, kõik jäi minu õlule. Kõik intervjuud ja kõik. Mul oleks ka väga lihtne, et sõidad minema, astud lennuki peale ja lähed oma koju metsa sisse, ei tülita sind keegi."

"Ju siis kodune kasutus ei lubanud seda teha. Tuli vastu võtta see kõik," lisas Saarepuu.

Anti Saarepuu (vasakul) ja Karel Tammjärv pressikonverentsil Seefeldis. Autor/allikas: Kuvatõmmis

Kas nüüd, viis aastat hiljem, on ta suutnud asjaosalistele andestada? "Too hetk ma mõtlesin, et ma teatud inimestega elu jooksul ei suhtle kunagi. Aga täna ma olen endas selle rahu leidnud," vastas Saarepuu.

"Meil on ju muid niiöelda pätte ja kaabakaid ja seaduserikkujaid ja mõrvareid, kes kannavad oma karistuse ära, kellel on siis antud [võimalus] elus kuskilt jätkata. Lõppkokkuvõttes nad peavad ka ju kuidagi elama, neil kõigil on ju pered," sõnas endine tippsportlane.

"Kui ma mõtlen üleüldiselt, mis Eesti rahvas peaks arvama, siis ma arvan, et samamoodi tasub see rahu teha. Ise vihaga elada - see sööb mind seestpoolt samamoodi edasi. See on raske, aga see rahu tuleb iseendas teha ja siis sa lepid ka nende inimestega," ütles Saarepuu, kes loobus mõned kuud pärast skandaali puhkemist treeneritööst.