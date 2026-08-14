X!

Hussarid: treenime iga päev koos nii palju kui võimalik

Kergejõustiku EM
Foto: ERR
Kergejõustiku EM

Pühapäeval teevad oma Euroopa meistrivõistluste debüüdi maratoonarid Liis-Grete ja Karel Hussar, kes on harjutanud selle nimel juba mullu sügisest, aga said rohelise tule alles paari nädala eest.

"Alates novembrikuust kuni siiamaani on iga päev selle nimel ette valmistatud. 29. juulil saime tegelikult alles teada, et kvalifitseerusime," lausus Liis-Grete intervjuus ERR-ile.

"Väga pikk treeningtsükkel, ettevalmistus ja ma arvan, et oleme endast kõik andnud, et pühapäeval stardis olla. Loodame, et saame selle enesetundega lõpetada, millega vähemalt mina tean, et soovin ja tahan seda teha."

Karel tunnistas, et stressi EM-ile pääsemisega on olnud omajagu. "Eelmisel sügisel peale Tallinna maratoni sai otsustatud, et võib olla päris hea jooks jalgades. Siis võtsime ette erinevad välisvõistlused. Kõigepealt oli väga suur raskus sinna igale poole peale saada. Meil ei olnud ju väga häid tulemusi all. Õnneks õnnestus peale saada Varssavisse ja Hannoveri."

"Seal suutsime kohe esimeste katsetega ära realiseerida ja siis uskusime, et nendest tulemustest piisab. Treenisime selle nimel alates kevadest kogu aeg, et valmistuda, et siin joosta hästi. Nüüd on see nädal ja aeg käes - vaatame, kuidas kulgeb.

Abielupaar teeb trenni võimalikult palju koos. "Iga päev. Me jooksime küll eri tempodes, aga põhitrennid püüame küll teha sel ajal, kui väike tütar on lasteaias," ütles Liis-Grete. "Samas kohas jookseme, lihtsalt tempod on erinevad. Õhtul taastavaid püüame teha vahel koos kolmekesti, aga igal päeval koos nii palju kui võimalik. Et natuke oleks aja kokkuhoid."

"Mingisugused eesmärgid ja mõtted on olnud ammusest ajast," sõnas Karel. "Küll aga rajakaart tuli suhteliselt hilja välja. Räägitakse, hirmutatakse natuke raske rajaga. Väga keerutavad, järskude kurvidega ja palju tõuse-laskumisi. Väga konkreetset ajaeesmärki ei saagi võtta. Pigem tahaks teha võimalikult targa jooksu, et ei tuleks väga suurt ärakukkumist."

Liis-Grete nõustub. "Hästi palju hirmutatakse selle rajaprofiiliga, aga ma arvan, et see ei ole asi, millele täna keskenduda. Proovin olla võimalikult positiivne. Olen väga uhke, et olen siin stardis. Mul on endal peas välja mõeldud ajavahemik, seda võite mult pühapäeval küsida. Kui ma sinna ajavahemikku tulen, siis olen väga õnnelik."

"Ma ju tean, et paberil numbrites olen tagant kümne seas, aga ma arvan, et see on selline rada, kus need numbrid väga ei loe, vaid siin tuleb lihtsalt väga targalt ja mõistlikult joosta. Annan endast parima, et seda teha."

Kui kergejõustiku EM on pakkunud ka kuumi võistluspäevi, siis pühapäeva hommik on pisut leebem. "Ilmaprognoos tõotab praegu tulla väga hea. 13 kraadi Liis-Grete stardi ajal, umbes 14-15 minu ajal. Mis on päris okei," lausus Karel. "Eks finiši poole natuke soojaks kisub, alla 20 kraadi. Aga võrreldes praeguste ilmadega ja sellega, mis said mitmevõistlejad, on päris leebe."

Kodus jälgib vanemate tegemisi Hussarite tütar. "Tema lubas pühapäeval olla koos vanaema-vanaisaga teleri ees. Väga elab kaasa meie tegemistele ja oli veel öelnud eile peale lasteaiapäeva, et emmel-issil on see raske võistlus ära, siis me läheme spaasse!"

Naiste maraton algab pühapäeval, 16. augustil Eesti aja järgi kell 9.30 ja meeste oma kell 10.10.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

kergejõustiku em-i viimased uudised

22:33

VAATA OTSE | Birminghamis selgub kuus Euroopa meistrit Uuendatud

22:18

Hussarid: treenime iga päev koos nii palju kui võimalik

15:53

Kompusel jäi lõppvõistlusest napilt puudu: see ei ole kuskilt otsast aktsepteeritav Uuendatud

15:07

Gedly Tugi jäi EM-il teisena lõppvõistluselt välja Uuendatud

12:46

Hunt sihib ajaloolist nelikvõitu: ma tahan olla ikooniline

09:21

Maailmarekordimees Kerr jättis EM-i vahele, Ingebrigtsen kritiseerib otsust

00:17

Mülla jäi EM-il jagama seitsmendat kohta, kuldmedal rändas Šveitsi Uuendatud

00:16

Tilga ebaõnnestunud odaviskest: tahtmist oli 75, tehnikat 55 meetri jagu

13.08

Ceh võitis kettaheitekulla EM-rekordiga

13.08

Põnev jooks tõi kümnevõistluse EM-kulla Neugebauerile, Tilga viies Uuendatud

sport.err.ee viimased uudised

21:52

ETV spordisaade, 14. august

21:01

Kapteni värav tõstis Tammeka Männikul viiendaks Uuendatud

20:54

Zirk jäi EM-finaalist välja: see ei ole see, mille pärast siia tulin Uuendatud

20:22

Walesi rattaspordi tulevikulootus hukkus Portugali velotuuril

19:34

Euromängus õlga vigastanud Flora põhimehe hooaeg on ilmselt lõppenud

18:58

Donetski Šahtar tahab Meistrite liiga kodumänge võõrustada Londonis

18:32

Koskel jõudis Poolas paarismänguturniiri poolfinaali

17:55

Eesti võimleja tegi MM-i kvalifikatsioonis korraliku soorituse

16:59

Pajur tuli Tšehhis kolmandaks: pärast kolme aastat põrumist on see kui võit

16:18

Paskotši ja Käidi koduklubid purjetasid eurosarjades play-off ringi

15:47

Vittozzi otsustas karjääri jätkata uue naiskonna treeneri käe all

15:06

Eesti klubid teenisid eurosarjadest viimase viie aasta suurima summa

14:40

Lakersi rekordiline müük lepiti kokku vaid ühe nädalavahetusega

14:04

Shelton kordas Montrealis Murray, Djokovici ja Nadali saavutust

13:25

Zirk pääses EM-il kuuenda ajaga poolfinaali, Palvadre ujus Eesti rekordi

12:08

Swiatek võitis Torontos hooaja esimese tiitli

11:33

Suri matšis raske ajukahjustuse saanud endine poksitalent

10:54

Eesti ammulaskjad võitsid Prantsusmaal kuus medalit

09:52

Eesti U-16 korvpallikoondis jõudis EM-i B-divisjonis poolfinaali

08:47

Seljaprobleemidega võitlev Davidova tagasituleku aega ei tea

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo