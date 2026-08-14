Hussarid: treenime iga päev koos nii palju kui võimalik

Pühapäeval teevad oma Euroopa meistrivõistluste debüüdi maratoonarid Liis-Grete ja Karel Hussar, kes on harjutanud selle nimel juba mullu sügisest, aga said rohelise tule alles paari nädala eest.

"Alates novembrikuust kuni siiamaani on iga päev selle nimel ette valmistatud. 29. juulil saime tegelikult alles teada, et kvalifitseerusime," lausus Liis-Grete intervjuus ERR-ile.

"Väga pikk treeningtsükkel, ettevalmistus ja ma arvan, et oleme endast kõik andnud, et pühapäeval stardis olla. Loodame, et saame selle enesetundega lõpetada, millega vähemalt mina tean, et soovin ja tahan seda teha."

Karel tunnistas, et stressi EM-ile pääsemisega on olnud omajagu. "Eelmisel sügisel peale Tallinna maratoni sai otsustatud, et võib olla päris hea jooks jalgades. Siis võtsime ette erinevad välisvõistlused. Kõigepealt oli väga suur raskus sinna igale poole peale saada. Meil ei olnud ju väga häid tulemusi all. Õnneks õnnestus peale saada Varssavisse ja Hannoveri."

"Seal suutsime kohe esimeste katsetega ära realiseerida ja siis uskusime, et nendest tulemustest piisab. Treenisime selle nimel alates kevadest kogu aeg, et valmistuda, et siin joosta hästi. Nüüd on see nädal ja aeg käes - vaatame, kuidas kulgeb.

Abielupaar teeb trenni võimalikult palju koos. "Iga päev. Me jooksime küll eri tempodes, aga põhitrennid püüame küll teha sel ajal, kui väike tütar on lasteaias," ütles Liis-Grete. "Samas kohas jookseme, lihtsalt tempod on erinevad. Õhtul taastavaid püüame teha vahel koos kolmekesti, aga igal päeval koos nii palju kui võimalik. Et natuke oleks aja kokkuhoid."

"Mingisugused eesmärgid ja mõtted on olnud ammusest ajast," sõnas Karel. "Küll aga rajakaart tuli suhteliselt hilja välja. Räägitakse, hirmutatakse natuke raske rajaga. Väga keerutavad, järskude kurvidega ja palju tõuse-laskumisi. Väga konkreetset ajaeesmärki ei saagi võtta. Pigem tahaks teha võimalikult targa jooksu, et ei tuleks väga suurt ärakukkumist."

Liis-Grete nõustub. "Hästi palju hirmutatakse selle rajaprofiiliga, aga ma arvan, et see ei ole asi, millele täna keskenduda. Proovin olla võimalikult positiivne. Olen väga uhke, et olen siin stardis. Mul on endal peas välja mõeldud ajavahemik, seda võite mult pühapäeval küsida. Kui ma sinna ajavahemikku tulen, siis olen väga õnnelik."

"Ma ju tean, et paberil numbrites olen tagant kümne seas, aga ma arvan, et see on selline rada, kus need numbrid väga ei loe, vaid siin tuleb lihtsalt väga targalt ja mõistlikult joosta. Annan endast parima, et seda teha."

Kui kergejõustiku EM on pakkunud ka kuumi võistluspäevi, siis pühapäeva hommik on pisut leebem. "Ilmaprognoos tõotab praegu tulla väga hea. 13 kraadi Liis-Grete stardi ajal, umbes 14-15 minu ajal. Mis on päris okei," lausus Karel. "Eks finiši poole natuke soojaks kisub, alla 20 kraadi. Aga võrreldes praeguste ilmadega ja sellega, mis said mitmevõistlejad, on päris leebe."

Kodus jälgib vanemate tegemisi Hussarite tütar. "Tema lubas pühapäeval olla koos vanaema-vanaisaga teleri ees. Väga elab kaasa meie tegemistele ja oli veel öelnud eile peale lasteaiapäeva, et emmel-issil on see raske võistlus ära, siis me läheme spaasse!"

Naiste maraton algab pühapäeval, 16. augustil Eesti aja järgi kell 9.30 ja meeste oma kell 10.10.