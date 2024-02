Libedale Tartu maratonile tuleks telefon kaasa haarata

Laupäeval, 17. veebruaril sõidetakse 31 kilomeetri vabatehnikasõit. Pühapäeval on kavas traditsiooniline klassikatehnikasõit. Täispikale ehk 63-kilomeetrisele distantsile antakse start kell 9.00 Tehvandi staadionil ja kell 12.30 Arula teeristis ka poolmaratonile.

Erinevatel päevadel on oodata üsna erinevaid ilmaolusid ja seetõttu tuleb neiks ka natuke erinevalt valmistuda. Kui laupäeval peaks valitsema soojakraadid ja sellega seonduvalt ei tohi riietusega üle pingutada, siis pühapäeval on põhiliseks katsumuseks libe rada.

"Maratoni päeval on oodata külmakraade ja maratoni jaoks ideaalset ilma. Minu jaoks on kõige suuremaks hirmuks see, et tegemist on enneolematult kiire maratonirajaga ja meie varasemad aastad on näidanud, et see toob kaasa väga palju kukkumisi," sõnas Laugamets ETV saatele "Terevisioon". "Kes laupäeval lähevad, on valmis sõitma vihmas ja kes tuleb pühapäeval, peab olema valmis kiireks rajaks."

Klassikatehnikarajal võiks võtta mõnel laskumisel ehk koguni suusad alt. "Hoiate varustust ja ennast," sõnas Laugamets. "Teine asi - joomine toitlustuspunktides. Need inimesed, kes vajavad meditsiiniabi, nad tagantjärele tunnistavad, et ei saanud jooki kätte või ei hakanud jooma. Või ei olnud joomine oluline. Aga tuleb ikkagi vedelikku tarbida!"

"Riietuse koha pealt... alati on võimalik toitlustuspunktides riietust vähemaks võtta, anda oma lisajope ära. Praegusel hetkel on ette näha, et ilm peaks [pühapäeval] olema riietuse mõttes ideaalne, aga rada on väga libe."

Laugametsa sõnul on oluline tulla starti tervena. "Ennetavatest tegevustest on kõige tähtsam see, et olete piisavalt treeninud ja piisavalt terve. Olete kõik paranenud oma varasematest võimalikest viirushaigustest," lausus ta.

"Väga mõistlik on - kui kahtlete -, konsulteerida oma tuttava tervishoiutöötajaga või kõige parem, oma perearstiga. Et tuleksite starti tervena. Elu on seda näidanud, et kui tulete natuke haigena ja mõtlete, et "ah, teen natuke rahulikumalt", siis selles stardimelus, hasardis ei taha rahulik sõit väga välja tulla. Adrenaliin viib teid ikka nii nagu olete tahtnud tavaliselt seda maratoni sõita. See viib ülekoormuseni."

Kui olete siiski suusatamas, aga enesetunne muutub kehvaks, ei tasu ka katkestamist häbeneda. "Kui olete rajal ja kui tekib enneolematult suur väsimus või tunnete rinnus pigistusi või valu, siis alati saab maratoni katkestada," lausus Laugamets.

"Meil on rajal seitse mootorsaani, mis patrullivad ringi. Meil on kuus kiirabibrigaadi. Toitlustuspunktides meditsiiniabi. Oleme taganud kõik võimalused selleks, et teid aidata. Aga see on enesetunde küsimus - kui midagi on teistmoodi, siis pigem on minu soovitus, et andke endast märku. Me abistame teid. Jääb maraton pooleli, aga pigem ei too kaasa olukordi, mis võivad lõppeda ka äkksurmaga."

Laugametsa sõnul on kindlasti oluline võtta suusarajale kaasa telefon. "Tartu maraton on laulupidu ja oluline sündmus. Kui teil on nutitelefon ja valite maratonirajalt 112 numbri, siis tegelikult juba sel momendil, kui see kõne tuleb, me positsioneerime seda," kirjeldas ta.

"Meil on olnud varasemalt häirekeskusega distantsilt töö, aga viimastel aastatel istub häirekeskuse töötaja meie juures staabis. Nii et kui rajalt tuleb kõne, siis positsioneerime viie meetri täpsusega, kus te asute. Siis juba alustame ennetavalt saanide või kiirabide saatmist. Telefon kaasa - see oleks minu väga soe soovitus, aga ma tean, et pooled ei võta seda kaasa."