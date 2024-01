Mäesuusakuninganna elas üle hirmuäratava kukkumise

Tasakaalu kaotanud Shiffrin kukkus esmalt pikali ja lendas seejärel suurel kiirusel vastu rajapiiret. Ameeriklanna jäi lumele lamama ning sai lõpuks püsti vaid arstide abil. Lisaks liikus ta longates, toetudes ainult paremale jalale.

Shiffrin viidi õnnetuspaigast helikopteriga haiglasse. USA mäesuusakoondis teatas ühismeedias, et Shiffirin saatis oma tiimikaaslastele sõnumi, milles ütles, et "kõik on korras".

Üle-eelmisel nädalavahetusel kukkus Shiffrini elukaaslane Aleksander Aamodt Kilde Šveitsis Wengenis toimunud MK-etapil raskelt. Hiljem kinnitas Norra mäesuusaliit, et olümpiahõbeda hooaeg on lõppenud.

La reine Shiffrin est touchée : victime d'une chute, l'Américaine se relève après de longues minutes et semble blessée au genou gauche.



Võistluse võitis 2017. aasta MM-hõbe austerlanna Stephanie Venier ajaga 1.33,06. Teise koha sai šveitslanna Lara Gut-Behrami (+0,39) ning kolmandat kohta jäid jagama koguni kolm naist: austerlanna Christina Ager, kanadalanna Valerie Grenier ja itaallanna Sofia Goggia (kõik +0,71).

Laupäeval jätkub Cortina d'Ampezzo MK-etapp teise kiirlaskumise võistlusega. Pühapäeval on kavas ülisuurslaalom.