Zunte: skeletonis pole nii, et üks leitud lahendus sobib neljaks aastaks

23-aastane Zunte on käesoleval talvel osalenud juba õige mitmel tähtsal võistlusel. Detsembri esimesel poolel peetud maailma karika etappidel sai ta 23. ja 26. koha. Järgnenud juunioride Euroopa meistrivõistlustel oli Zunte seitsmes.

Esiletõstmist väärib jaanuari alguses Lillehammeris saavutatud juunioride maailmameistrivõistluste kuues koht. Kuuendaks on Zunte juunioride MM-il tulnud varemgi, kuid viimatist esitust hindab ta kõrgemalt.

Sõidud olid ideaalilähedased ja ehkki medalist jäi puudu vaid 23 sajandikku, ei tunne sportlane kahetsust. Viimaste aastatega on konkurents selgelt tihenenud.

"Senistest tulemustest parim on juunioride MM-il saavutatu. Maailmas kuue parema seas olla polegi nii paha," ütles ta ERR-ile. "Ma arvan, et see on päris hea! Sportlaste sõiduajad olid vägagi võrdsed. Ja ma oleksin tahtnud medalit. Aga esikuuikukoht on hea ja arvan, et tegime head tööd."

Hooaja alguses uue kelgu saanud Zunte ütleb, et skeleton on nüansirohke ala, tõeline tehnikasport. "Olen kaks kilogrammi kergem, mida pole ju palju. Aga tasakaal ja kelguga seotud reeglistik - kõik muutub," sõnas ta.

"Seega, peame neid jälgima ja ka ise jooksvalt muudatusi tegema. Skeletonis pole nii, et leiame ühe toimiva lahenduse ja see sobib järgmiseks neljaks aastaks."

Veebruari alguses saab Zunte võistelda endale väga hästi tuttavatel radadel Siguldas. Seal peetakse samal ajal Euroopa meistrivõistlused ja MK-etapp. Tihtipeale just Valga spordihoones trenni tegev Zunte töötab visalt ka eesti keele omandamisega.

"Proovin vaikselt eesti keelt õppida. Aga praegu häbenen rääkida, sest ei tea nii palju sõnu."