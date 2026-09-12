Juhtimist uuendanud Eesti kelgusport seab sihi 2030. aasta olümpiatsüklile

Eesti Kelguspordi Liit uuendas oma juhtimisstruktuuri ja pöörab algava hooaja eel tähelepanu Emma Triin Seeri ja Darta Zunte toetamisele.

"Eesti Kelguspordi Liit on korrastanud oma juhtimisstruktuuri ning jaganud selgemalt vastutuse alaliidu üldjuhtimise, sportliku tegevuse, tehnilise arenduse ja koondise ettevalmistuse vahel," kirjutas alaliit pressiteate vahendusel.

Liidu uueks presidendiks on valitud Ester Karuse. Juhatuse liikmena jätkab Rein Esaul, kes täidab spordidirektori ülesandeid, Jaanus Pirss jätkab juhatuse liikme ja tehnikadirektorina, Freddy Tomingas alaliidu peasekretärina ning Marek Seer on alates 1. septembrist 2026 juhatuse liige ja Eesti kelgukoondise peatreener.

"Uue juhtimisstruktuuri eesmärk on muuta alaliidu töö süsteemsemaks ning toetada 2026–2030 arengukavas seatud eesmärke: järjepidevat rahvusvahelist koondise tegevust, tugevamat koostööd partneritega, järelkasvu arendamist ning ettevalmistust 2030. aasta olümpiatsükliks," lisati pressiteates.

"Minu jaoks on oluline, et alaliidul oleks selge suund ja toimiv organisatsioon," lausus Karuse. "Sportliku poole kõrval peavad toimima ka rahastus, partnerlussuhted, kommunikatsioon ja järelkasv. Soovime ehitada süsteemi, mis võimaldab Eesti kelguspordil areneda järjepidevalt."

2026/27 hooajal on kelgukoondise tähelepanu keskmes Emma Triin Seeri ettevalmistus maailmakarikasarjaks, Euroopa meistrivõistlusteks ja maailmameistrivõistlusteks. Olulise osana ettevalmistusest osaletakse Innsbruck-Iglsis rahvusvahelisel treeningnädalal ning jätkub töö võistluskelgu ja uute jalaste arendamisega.

Skeletonis jätkab Eesti koondise liidrina Darta Zunte, kes lõpetas 2025/26 hooajal Euroopa karikasarja üldarvestuses üheksandal kohal, jõudis Altenbergis poodiumile kolmanda kohaga ning saavutas maailmakarikasarjas parima tulemusena 17. koha Siguldas. 2026/27 hooaja eesmärk on jätkata rahvusvahelises konkurentsis, võistelda kõrgete kohtade eest ning osaleda võimalusel Euroopa- ja maailmameistrivõistlustel.

Spordidirektor Esauli sõnul ei piirdu eesmärk üksnes võistlustel osalmisega. "Tahame ehitada hooaja üles nii, et iga treening, võistlus ja tehniline arendus toetaks sportlase arengut ning viiks meid samm-sammult lähemale tiitlivõistluste ja 2030. aasta olümpiatsükli eesmärkidele," ütles ta.

Koondise ettevalmistus jätkub ka Eestis, sealhulgas Tartus Lõunakeskuse jäähallis. Samuti soovib Eesti Kelguspordi Liit tugevdada koostööd Läti Kelguspordi Föderatsiooniga, et kasvatada ala nähtavust ja järelkasvu Eestis.