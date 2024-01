Kaidy Kaasiku teenis Otepääl üheksanda koha

Alla 23-aastaste maailmameistrivõistlusteks valmistuv Kaidy Kaasiku näitas Otepääl rahvusvahelises konkurentsis head taset. Kaasiku püsis läbi 20 kilomeetri klassikasõidu esikümnes, kusjuures distantsi avakolmandikul oli ta kuue parema seas.

Kaasiku lõpetas üheksandana, kaotust esikoha saanud soomlannale Johanna Matintalole oli kaks minutit ja 14 sekundit. "Tänane päev läks väga hästi. Alustasin sellise hea tempoga ja suutsin seda lõpuni hoida. Ma tahaks öelda küll, et olen heas hoos. Vorm on teel tippu," ütles Kaasiku ERR-ile.

Otepääle tulnud sportlaste seltskonnas on kahtlemata väga nimekaid tegijaid. Näiteks naiste distantsidel teeb kaasa eelmise hooaja maailma karika sarja üldvõitja, norralanna Tiril Udnes Weng, kelle hooaja algus oli haiguste tõttu keeruline.

Laupäeval näitas ta aga teise kohaga, et seisund paraneb. "See on kümne kuu järel minu esimene võistlus. Ma pole pärast märtsis toimunud Norra meistrivõistlusi kordagi võistelnud. Mul on hea meel, et saan lõpuks oma hooaega alustada. Ja loodetavasti teen järgmisel nädalavahetusel kaasa MK-sarjas," ütles norralanna.

Weng jäi laupäeval Matintalo järel teiseks, kolmanda koha saavutas norralanna Hedda Östberg Amundsen.

Skandinaavia karikavõistluste etapp on sel hooajal Eestis toimuvatest murdmaasuusatamise võistlustest tugevaim. Legendaarse Tehvandi tõusuga jääb tasemel sportlastel sel korral küll mõõtu võtmata.

"Sai otsustavaks jõulude-eelne sula. Enne seda oli plaan, siis oli piisavalt lund. Aga kuna nüüd oli kaheldav, siis tegime otsuse ära, et me ei pane seda sisse ja teeme 3,3 kilomeetrise ringi seekord," ütles võistluste korralduskomitee juht Kristjan Külm.

Meeste 20 kilomeetri klassikasõidu võitis neljakordne maailmameister, norralane Emil Iversen. Esikolmikusse mahtusid veel norralane Mattis Stenshagen, kolmandaks jäi soomlane Ristomatti Hakola. Eestlastest oli kiireim Kaarel Kasper Kõrge, kes lõpetas 108 võistleja konkurentsis 54. kohaga.

Pühapäeval sõidetakse Otepääl 10 km eraldistardist vabatehnikasõite.