Eesti võitis viiendat aastat järjest murdmaajooksu Balti meistrivõistlused

Meeste 8 km distantsil võttis Eesti koondis nelikvõidu. Balti meistriks krooniti Leonid Latsepov, kes läbis distantsi ajaga 23.07. Hõbemedali sai kaela Deniss Šalkauskas ajaga 23.16 ning pronksmedalile tuli Morten Siht ajaga 23.45. Neljandana finišeeris Sten Sihver, kelle aeg oli 24.34.

Naiste 6 km jooksus tõid Helen Bell ja Külli Sizask Eestile kaksikvõidu, tulemused vastavalt 20.47 ja 20.53. Eestlannade järel sai kolmanda koha leedulanna Migle Porvaneckyte ajaga 21.02.

Noorte vanuseklassides võitsid Eesti sportlased kolm Balti meistritiitlit.

U20 vanuseklassis krooniti neidude 4 km jooksus Balti meistriks Meril Adeela Alev ajaga 13.23. Noormeeste 6 km distantsil võitis Ronan Salmu hõbemedali (18.34) ning Hendrik Hang pronksmedali (19.18).

U18 vanuseklassi poiste 4 km jooksus saavutas Kerm Karm teise (12.14) ja Jonas Meriloo kolmanda koha (12.25). Tüdrukute 3 km distantsil võitis Mirjam Paimre hõbemedali (10.31) ning Erika Udras pronksmedali (10.34).

U16 vanuseklassi poiste 2 km jooksus tuli võitjaks Andreas Grossmann (6.00), pronksmedali teenis Marten Kaljumäe (6.06). Tüdrukute sama pikal distantsil oli kiireim Marit Tarm (6.30).

Võistkondlikus arvestuses saavutas Eesti koondis kindla esikoha 158 punktiga. Teiseks tuli Läti koondis 105 punktiga ning kolmas oli Leedu koondis 95 punktiga.

Murdmaajooksu Balti meistrivõistlustega lõppes tänavune Balti võistkondlike meistrivõistluste hooaeg. Üheksast toimunud võistlusest võitis Eesti koondis kolm ning Läti koondis kuus. Leedu koondis tänavu ühelgi võistlusel esikohta ei saavutanud.