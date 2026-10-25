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Kõrvemaa metsades seikles üle 400 orienteeruja

Orienteerumine
Lauri ja Timmo Tammemäe
Lauri ja Timmo Tammemäe Autor/allikas: Aldis Toome, MTÜ Seiklushunt
Orienteerumine

Laupäeval toimus Sportland Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuses Seiklushundi tänavuse rogainisarja viimane etapp, mis tõi sügisesse metsa 427 orienteerumise huvilist.

Rogain on võistkondlik orienteerumismatk, kus tuleb etteantud aja jooksul koguda võimalikult suur punktisumma, läbides maastikule paigutatud kontrollpunkte. Kõrvemaa roaini rajameister Indrek Lillsoo oli metsa paigutanud 40 kontrollpunkti, mille koguväärtus oli 184 punkti.

Kõrvemaa vaheldusrikas maastik pakkus osalejatele nii kiireid metsateid kui ka nõudlikumaid sooalasid, künkaid ja järske nõlvu. Kolme tunniga kõiki punkte läbida ei suutnud keegi ning nii said määravaks hea rajaplaneering, orienteerumisoskus ja muidugi kiired jalad.

Kõige edukamaks osutus alles paar nädalat tagasi seiklusspordi MM-il poodiumil olnud vendade Lauri ja Timmo Tammemäe võistkond La Sportiva / Tactical Foodpack, kes kogus 151 punkti ning läbis selleks 26,5 kilomeetrit. Teise koha saavutasid Martin Vilismäe ja Mehis Muru 145 punktiga ning kolmanda koha Kristjan Karabelnik ja Tarmo Siimsaare 142 punktiga, kes ühtlasi olid ka MM45+ klassi võitjad.

Segavõistkondadest olid parimad Silver ja Helen Eensaar võistkonnast Seikluste Selts, kes kogusid 130 punkti. Naiste arvestuses võidutsesid Maris Palopääl ja Maris Terno 118 punktiga.

Kurmo Rattaäri klassis saavutasid esikoha Taavi Raudsaar ja Lauri Malsroos võistkonnast Raudkõva. Nemad läbisid kahe ja poole tunniga 36,4 kilomeetrit ning kogusid 148 punkti.

Kui kiiremad võistkonnad jahtisid võimalikult suurt punktisummat, siis paljud tulid Kõrvemaale lihtsalt ilusat sügispäeva ja looduses liikumist nautima. Osalejaid jagus kõikidesse vanustesse – kõige noorem oli kõigest kaheaastane ning vanim 76-aastane. Pereklassis olid parimad Kristjan ja Tarmo Laht võistkonnast Koidu.

Kõrvemaa rogaini näol oli tegemist Seiklushundi neljaetapilise rogainisarja viimase võistlusega. Tänavu said orienteerumishuvilised seigelda veel Tartu linnas, Tudulinna metsades ning Raplas. Tervest sarjast sai osa 1610 spordisõpra.

Toimetaja: Anders Nõmm

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