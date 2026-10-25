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Rostock andis Konontšuki hea mängu kiuste võidu käest

Korvpall
Artur Konontšuk
Artur Konontšuk Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Eckehard Schulz
Korvpall

Eesti korvpallikoondislase Artur Konontšuki koduklubi Rostock pidi Saksamaa kõrgliiga kuuendas voorus lisaaja järel tunnistama endise Brett Nõmme leivaisa Syntainics MBC 103:98 paremust.

Tasavägiselt möödunud avapoolaja järel tegi Konontšuki koduklubi kolmanda veerandaja lõpus viiepunktilises kaotusseisus olles 14:0 vahespurdi ja läks juhtima 72:63. Kolm minutit pärast neljanda perioodi algust viisid Bent Leuchteni kaks järjestikust korvi külalismeeskonna ette 81:68.

Siis jäi Rostock aga hätta Spencer Reavesi pidurdamisega: normaalaja viimase kuue minutiga 13 punkti visanud NBA tähe Austrin Reavesi vend hoidis kodumeeskonda mängus ning kuigi Konontšuk tabas 1.49 enne normaalaja lõppu viske, mis viis Rostocki kuue punktiga juhtima, saatis Reaves viimasel minutil läbi rõnga kaks kaugviset ja viis kohtumise lisaajale.

Kodumeeskonna esimesel rünnakul tabas Reaves veel ühe kaugviske, seejärel läks hoogu Jure Planinic ja nii teenis MBC 103:98 võidu. Konontšuk viskas kolme võidu ja kolme kaotusega tabelis seitsmendal kohal oleva Rostocki kasuks 35 minutiga 16 punkti (kahepunktivisked 5/9, kolmesed 2/5) ja võttis kuus lauapalli, Reaves vedas MBC-d (4-2) lausa 33 punktiga.

Janari Jõesaare ja Matthias Tassi kodumeeskond Lublin jäi Poola kõrgliigas 54:70 alla Szczecinile. Kui Tass viskas külaliste kasuks 33 minutiga kümme punkti, siis Jõesaar eksis kõigil kuuel viskel ja jäi nullile. Lublinile oli see neljast mängust kolmandaks kaotuseks.

Toimetaja: Anders Nõmm

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