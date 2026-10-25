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TÄNA OTSE | Kalju peab medaliheitlusesse sekkumiseks Florat võitma

Premium liiga
Premium liiga

Jalgpalli Premium liiga 33. voorus võõrustab Nõmme Kalju ERR-i telemängus FC Florat. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 14.25, kommenteerivad Kristjan Kallaste ja Märten Pajunurm.

Pühapäevases ainsas Premium liiga kohtumises on kaalul palju. 33 mängu pidanud Levadia, Paide Linnameeskond ja Flora on kogunud vastavalt 84, 60 ja 58 punkti, ühe mängu vähem pidanud Kalju järgneb neile 51 punktiga. Nõmme meeskonnale hingab aga kuklasse 33 korda platsil käinud Tartu Tammeka 50 punktiga.

Nii Flora kui Kalju pidid eelmises mängus kaotusega leppima: Flora jäi 1:3 alla Harju Laagrile, Kalju aga derbimängus 0:3 Nõmme Unitedile. Kahe peale on viimases seitsmes Premium liiga kohtumises saadud üks võit, Flora on neljast viimasest mängust kaotanud kolm ja Kalju viimasest kolmest kaks.

"Nii meie kui ka Nõmme Kalju sõidame justkui Ameerika mägedel. Kord paistab pilve tagant päike ja suudame võita, kord kallab vihma mustast pilvest nagu oavarrest ning kaotame üsna lihtsalt. Eelseisva mängu võidab see, kes suudab 90 minuti jooksul rohkem ebastabiilsust vältida," tõdes kohtumise eel Flora treener Aiko Orgla.

Omavahel on tänavu mängitud neli korda ning mõlemad meeskonnad on teeninud kaks võitu. Hooaja avanud superkarikas oli Kalju veebruari lõpus parem 3:1 ja sai kaks nädalat hiljem Sportland Arenal 1:0 võidu, Flora alistas Kalju siis mai alguses sama tulemusega ning oli vastastest septembri alguses rahvusstaadionil üle 2:1.

Toimetaja: ERR Sport

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