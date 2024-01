Skandinaavia karikasarja viimasel päeval oli parim eestlane Keidy Kaasiku

Peakorraldaja Kristjan Külm sõnas, et on väga rõõmustav näha Eestis niivõrd tipptasemel sportlasi. "Skandinaavia sportlaste jaoks on karikasari peamine võimalus MK-etappidele kvalifitseerumiseks. Kuna suurriikidel on tasemel sportlasi palju, aga koondislaste hulk piiratud, siis oligi näha Otepääl võistlemas suusatajaid, kes sõidavad MK-sarjas sageli TOP15 kohtade peal," selgitas Külm võistluse tagamaid.

Karikaetapi viimase võistlusena sõideti 10 km eraldistardist vabatehnikadistantsil. Kõrges konkurentsis peetud sõidul võidutses Iver Tildheim Andersen, kes on näidanud häid tulemusi ka MK-sarjas, olles möödunud aasta lõpus Östersundi etapil neljas. Teise koha saavutas Mattis Stenshagen (+9.0) ning kolmandale kohale jõudis Gjöran Tefre (+18,3).

Naistest oli kiireim Silje Theodorsen, läbides 10 km eraldistardist vabatehnikadistantsi ajaga 26.20.6. Teise koha saavutas Maren Wangensteen (+3,1) ja kolmandale kohale platseerus Nora Sanness (+9,1). Eesti naistest jõudis kõrgele kohale Keidy Kaasiku, olles 64 sportlase seas 14. kohal. Kaotust võitjale kogunes vaid 55,3 sekundit.

50 parema sekka mahtusid veel Teesi Tuul, kes kaotas 2.24 ja oli 44. ning 3.08 kaotanud ja 49. koha saanud Gerda Kivil.