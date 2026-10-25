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Jokici kolmikduubel aitas Denveril suurest kaotusseisust välja tulla

Korvpall
Nikola Jokic
Nikola Jokic Autor/allikas: SCANPIX/IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Korvpall

Korvpalliliigas NBA on hooaja alguses heas hoos suvel meeskonda oluliselt täiendanud Philadelphia 76ers, kes võitis laupäeval kolmanda järjestikuse mängu. Denver Nuggets tuli kodusaalis välja 23-punktilisest kaotusseisust, San Antonio Spurs avas kolmandal katsel võiduarve.

Nikola Jokic sai kirja hooaja esimese kolmikduubli, kui kogus Denver Nuggetsi 141:135 võidumängus New Orleans Pelicansi üle 35 punkti, 15 lauapalli ja kümme resultatiivset söötu. Külalismeeskond Pelicans tabas avapoolajal viskeid lausa 66-protsendilise täpsusega ning läks 23 punktiga juhtima, veel otsustava veerandaja alguses oli vahe 19 punkti.

Denver võitis neljanda perioodi aga 37:18 ja viis kohtumise lisaajale, kus Jokic viskas kaheksa ning uustulnuk Trevon Brazille seitse punkti. Üleplatsimeheks kerkis Jamal Murray 42 punktiga, Pelicansi kasuks viskasid Trey Murphy 26 ja Dejounte Murray 22 punkti.

Kolmikduubli sai laupäeval kirja ka Joel Embiid, kui LeBron Jamesita mänginud Philadalephia 76ers alistas kodusaalis 127:116 Milwaukee Bucksi ja jätkab täiseduga. Embiid panustas võitu 28 punkti, 11 lauapalli ja kümne korvisööduga. San Antonio Spurs avas kolmandal katsel võiduarve, alistades 122:106 Dallas Mavericksi.

Kõik kolm senist mängu on aga kaotanud Miami Heat ning Golden State Warriors. Heat pidi tunnistama Charlotte Hornetsi 115:110 paremust, Devin Booker kogus Phoenix Sunsi 131:122 võidumängus Warriorsi üle 43 punkti, seitse lauapalli ja seitse resultatiivset söötu. Kahekordne liiga kõige väärtuslikum mängija Giannis Antetokounmpo piirdus oma kolmandas mängus Miami särgis 14 punktiga ja langes kohtumise lõpus kuue veaga pingile.

Toimetaja: Anders Nõmm

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