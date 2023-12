Aigro tahab jõuda hüppeturnee igal osavõistlusel teise vooru

Turnee kaks esimest etappi peetakse Saksamaal: Oberstdorfis ja Garmisch-Partenkirchenis. Teine võistlus toimub seejuures kvalifikatsiooniga 31. detsembril ja põhivõistlusega 1. jaanuaril. Aastavahetuse järel jätkub turnee Austrias, kus võisteldakse Innsbruckis ja Bischofshofenis.

Tegelikult on ka naissuusahüppajatel Nelja hüppemäe turneest olemas oma miniversioon. Esmakordselt toimub niiöelda "Kahe Öö Turnee", kui naised võistlevad kalendriaasta lõpus järjestikustel päevadel Garmisch-Partenkirchenis ja Oberstdorfis.

Tasub märkimist, et eelmisel hooajal teist korda peetud "Silvesteri turneel" oli naissuusahüppajatele sarnaselt meestega ette nähtud neli etappi.

Nelja hüppemäe turneele sõidavad Eesti suusahüppajatest juba palju kogenud Artti Aigro ja oma MK-sarja debüüti tegev 16-aastane Kaimar Vagul.

24-aastane Aigro veetis jõulud kodusel Otepääl, kus ta hüppemäel trenni ei teinud, vaid keskendus tehnika- ja jõutreeningutele. Aigro hooaeg on toonud talle MK-sarjas kolm punktikohta, kuid ka teadmise, et stabiilselt hästi noormees veel hüpata ei suuda.

"Tehnikatreeningud aitavad kindlasti hüppemäel tegutsemisele kaasa. Kindlasti ka jõutreeningud, kuna toonus on vaja alati üleval hoida ja jalga ei saa jõulupuhkusega lõdvaks lasta," lausus kolmapäeval Saksamaa poole lennanud Aigro ERR-ile. "Ma arvan, et mõlema treeninguga olen otsinud kas just kindlamat hüpet, aga üritan jõuda oma sooritusele lähemale."

Nelja hüppemäe turnee on suusahüppajate jaoks kindlasti tippüritus. "Seda võrreldakse isegi olümpiamängudega. Mõne suusahüppaja jaoks on see tähtsam kui olümpiamedal. Ees ootab väga suur võistlus."

"Sakslastel on see hooaeg ikka väga hästi alanud. Juba kuu aega enne turnee algust oli Oberstdorfi võistlus välja müüdud."

Aigro harjutab koos Norra koondislastega. Ta ei oska välja tuua, kuidas erinevates koondistes valmistumine erineb. "Ma arvan, et iga riigi sportlased treenivad üpris samu asju. Kuna enne turneed on jõulud, siis kel võimalus, see käib hüppemäel, aga põhiliselt treenitakse tehnilist ja jõupoolt."

Jõulupuhkuselt tulevad suusahüppajad peavad võistluskarusselliga kiiresti kohanema. Nelja hüppemäe turnee võitmiseks tuleb vältida suuri eksimusi – kõik võistlushüpped on väga tähtsad, sest turnee parim selgitatakse neljalt mäelt teenitud punktide summeerimisel.

"Kindlasti on kõigil sarnased tingimused," ütles eestlane. "Kaks hüpet on kvalifikatsioonis, saame mäega tutvuda ja siis on juba tähtis hüpe. Kõik on näinud vaeva, et viimane lihv paika saada. Kuna tehnika on sel spordialal väga tähtis, siis sellele pööratakse väga palju tähelepanu just enne hüppemäele minemist."

"Kõik hüppemäed on erinevad. Ma arvan isiklikult, et mulle endale meeldivad rohkem Oberstdorf ja Garmisch - need on mõnusad mäed, kus saab teha pikki hüppeid. Aga kindlasti ei saa jätta mainimata ka Bischofshofeni mäge, kuna seal saavutasin esimese kontinentaalkarikasarja poodiumikoha. Meeldib ka see mägi."

Käesolev hooaeg on maailmakarikasarjas võrreldes eelmisega jõujooni üsna palju ringi mänginud. Kui eelmisel Nelja hüppemäe turneel ei pääsenud kokkuvõttes esikümnesse ükski Saksamaa suusahüppaja, siis praegu asetsevad sakslased MK-üldarvestuses teisel, kolmandal ja neljandal kohal.

Turnee favoriit on eeldatavalt austerlane Stefan Kraft, kes juhib maailmakarikasarja suure eduga. Tema karjääri kaunistab seni üks nelja hüppemäe turnee esikoht, seda aastast 2015.

Nii MK-sarjas kui nelja hüppemäe turneel tiitlit kaitsev norralane Halvor Egner Granerud on keerulise hooaja alguse järel maailmakarikasarjas praegu alles 13.. "Sakslastel on see hooaeg ikka väga hästi alanud," lausus Aigro. "Juba kuu aega enne turnee algust oli Oberstdorfi võistlus välja müüdud. Seal on oodata kogu publikut, mida staadion mahutab. Kohalikel on suured lootused."

"Eks esikohavõitlus saab olema tugev. Kraftil on olnud väga hea hooaja algus. Aga ei saa teda veel võitjaks kirjutada. Ma arvan, et seal on korralik konkurents."

Aigro võtab sihiks igal etapil teise vooru jõudmise. "Turnee on selles osas erinev, et põhivõistlusel lähed vastamisi mees-mehega. Õnnestumisel võidad kaaslase ära ja saad automaatselt teise vooru. See on huvitavam asi turnee juures. Suusahüpped on selline ala, et vahel võib ka tugev mees eksida."