Fluorivaha kasutamise täielik keeld lükati hooaja võrra edasi

Edasi lükkamise eesmärk on anda lisaaega fluori testiseadme edasiseks täiustamiseks.

FIS järeldas, et uute fluorivabade vahade kontrollimiseks on vaja rohkem aega. Toodete testimine on juba käimas.

Proovide kogumist ja testimist kavatsetakse eeloleval hooajal suurendada. Kusjuures FIS, IBU ja riiklikud föderatsioonid teevad fluori testimisseadme täiustamiseks tihedat koostööd.

IBU teatas, et eelmisel hooajal kehtestatud C8 fluorosüsivesinikke/PFOA-d sisaldavate toodete omamise, rakendamise, kasutamise, müümise, välja andmise või nendega kauplemise keeld jääb kehtima ka eelseisval hooajal 2022–2023.

FIS keelas algselt kõigi fluoritud vahade kasutamise 2020. aasta juunis, plaanides viia see käik sisse õigeaegselt hooajaks 2020–2021.

2020. aasta oktoobris lükati keeld tagasi hooaja 2021–2022 algusesse, enne kui FIS väitis, et on 2022–2023 kampaania ajaks "valmis seda käiku jõustama".

See on nüüd ühe hooaja võrra tagasi lükatud.

Uuringud näitavad, et perfluorooktaanhappe ühendid on ohtlikud keskkonnale ja inimeste tervisele.

USA suusa- ja lumelaualiit on juba keelustanud fluoritud vahaühendid, kuna organisatsioon kirjeldab, et on uuringuid nende negatiivsete mõjude kohta keskkonnale ja inimeste tervisele.

Euroopa Liit keelustas 2020. aasta juulis ka konkreetsed fluoriühendid.