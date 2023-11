Shiffrin sai Soomes hooaja esimese võidu

Laupäevasel võistluspäeval teenis esikoha distsipliini valitsev olümpiavõitja slovakitar Petra Vlhova (1.50,59), kes edestas teiseks tulnud sakslannat Lena Dürri 1,41 sekundiga. Kolmanda koha hõivas austerlanna Katharina Liensberger (+1,55). Mullu viiendat korda MK-sarja üldvõitjaks kroonitud ameeriklanna Mikaela Shiffrin sai 1,7-sekundilise kaotusega neljanda koha.

Pühapäeval hoidis esimese läbimise järel esikohta Vlhova, kuid teisel läbimisel slovakitar kukkus ja jäi seega tulemuseta. Vlhova ebaõnnest võitis enim Shiffrin, kes hoidis esimese läbimise järel teist kohta ning teenis kahe sõidu kokkuvõttes esikoha ajaga 1.51,68. Teise kohaga pidi leppima horvaatlanna Leona Popovic, kes kaotas Shiffrinile lõpuks 0,18 sekundiga. Kolmas oli Lena Dürr (+0,30).

"Tõtt-öelda ma olin teise kohaga leppinud. Petra oli sel nädalavahetusel suurepärases vormis ja minu meelest oleks ta võitu igati väärt. Mul oli täna palju õnne," tõdes Shiffrin võistluse järel.

MK-sarja üldarvestuses on esikohal Shiffrin 190 punktiga. Talle järgnevad Vlhova (160 p), Sara Hector (145 p), Dürr (140 p) ja Popovic (106 p).

Meeste MK-etapp pidi sel nädalavahetusel toimuma Šveitsis Zermattis, kuid etapp jäi tugeva tuule ja lumesaju tõttu ära. Oktoobri lõppu planeeritud avaetapp Austrias jäeti samuti ilmaolude tõttu ära. Järgmine võimalus hooaja alustamiseks avaneb 18. novembril Austrias Obergurglis.

⚠️ Unfortunately, the reasons for today's cancellation are the same as yesterday.

❄️ The constant heavy snowfall and wind prevented today's race from taking place.

The second World Cup Men's Downhill in Zermatt/Cervinia has been cancelled.#fisalpine pic.twitter.com/uZvmQjzgkU