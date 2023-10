Ilmataat rikkus mäesuusatajate avastardi

Enne kui tugev tuul muutis ilmaolud võistlejatele ohtlikuks, sai 73 starti tulnud sportlasest aja kirja 47. Pooleli jäänud esimest läbimist juhtis austerlane Marco Schwarz (51,85), talle järgnes 0,29-sekundilise kaotusega mullune MK-sarja üldvõitja Marco Odermatt.

"Mõistagi olen pettunud, aga see on üks osa meie spordialast. Ilma ei saa muuta. Tuul oleks tulemusi mõjutanud, nii et see oli õige otsus," ütles Schwarz.

"Kahjuks oli otsus üsna lihtne," nentis rahvusvahelise suusaliidu (FIS) esindaja Markus Waldner. "Oleme pidevalt ühenduses Innsbrucki ilmajaamaga ja nad just kinnitasid, et tuul tugevneb veelgi, nii et esimest läbimist pole võimalik lõpetada."

Meeste MK-sarja järgmine etapp toimub 11. ja 12. novembril Šveitsis Zermattis.

