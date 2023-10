Rehemaa: olen püüdnud realist olla, kuigi vahepeal käin pilvedest kõrgemal

Eesootav talv annab mitmetele koondislastele võimaluse veidi rohkem riskida - täiskasvanute tiitlivõistlusi kavas ei ole. Martin Himma otsustas nii-öelda vaheaastat mitmeti targalt kasutada ja täitis suvel riikliku ajateenimiskohustuse. Koondis laagerdas ühiselt palju, Himmal õnnestus vastava kokkuleppe alusel ühineda Rootsis toimunud laagriks.

Mullu sõitis Himma hooaja hakul Rukal välja karjääri seni kõrgeima MK-sarja koha, kui oli kümnes kilomeetris 20. Nüüd rihib ta tippvormi pigem hooaja teise poolde. "Võtsime taktikaliselt sellise aasta, kus maailmameistrivõistlusi ja olümpiat ei ole. Tuli siis kohustus ära teha ja kaitseväes käia. Kaitsevägi, kaheksa nädalat, oli natuke teistsugune. Seal kindlasti sain täitsa okeilt trenni teha, võimalused mulle anti. Aga võrreldes teiste aastatega hoopis teistsugune," sõnas Himma.

29-aastane Marko Kilp pääses veebruaris Planica MM-il ainsa Eesti sprinterina veerandfinaali. Kaugemad sihid on 2025. aastas, kui lisaks tiitlivõistlustele toimub Tallinnas jällegi MK-etapp. Intervalltreeningute osakaalu suurendanud Kilp võtab uuel talvel ilmselt ette hoopis pikemad distantsid.

"Näiteks Ski Classicu sari, mis on väga populaarne. Ja sel hooajal oleks seal võimalik mõnel etapil kaasa teha, see oleks ka hea proovikivi. Nii mulle kui Martin Himmale, kes tahab 50 kilomeetrit hästi sõita tiitlivõistlustel. Trondheimi MM-il näiteks on väga raske rada tulemas 50 kilomeetris," selgitas Kilp. "Aga muidugi võib ka sõita Tartu maratoni. Eestis on see väga suur sündmus ja miks mitte Tartu maratoni võita. Oleks ju hea, kui oleks kuskil CV-s kirjas. Raul Olle siis ei peaks enam ütlema mul naabermajast, et kõige tähtsamat võistlust Eestis sa siiski võitnud ei ole."

Millised on ootused koondise peatreeneril Aivar Rehemaal? "Ma olen püüdnud realist olla, kuigi vahepeal käin kuskil pilvedest ka kõrgemale. Aga päris aus vastus on täna, et kui me oleme täna maailmakarikasarjas 20 hulgas, siis sealt edasi sammu teha, vahed on juba nii väiksed, et on kõik võimalik," ütles peatreener.

Kõigi koondislaste edu ei defineeri algaval hooajal siiski MK-sarja sõidud. Näiteks Karl Sebastian Dremljuga ja kaksikõed Kaasikud asetavad rõhu alla 23-aastaste vanuseklassi maailmameistrivõistlustele.

"Kui eelmine aasta Kaidy tuli kümne sisse, siis sel aastal tegelikult ootaks mõlemalt kuue sisse ja miks mitte hea õnnestumise korral võiks ju midagi läikida ka," sõnas õdede Kaasikute treener Jaanus Teppan.

Hooaeg võiks pakkuda põnevust mitut moodi. Ehkki infot on asjaosalistel selle kohta veel pigem vähe, siis praeguse seisuga peaks alates 1980. aastate lõpust levima hakanud flouriidmäärete kasutamine keelu alla minema.

"Kütab kindlasti kirgi hästi palju üles ja kindlasti enne võistlust tuleb kellegi tühistamisi - suusad ei vasta võib-olla normidele, mis on ette pandud," sõnas Teppan.

Maailmakarikasari avatakse Rukal 24. novembril.