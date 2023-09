Kontaveit mängib enne lahkumismängu veel ühel turniiril

Luxembourg Ladies Tennis Mastersi nime kandval turniiril osalevad kaheksa endist tipptennisisti. Lisaks Kontaveidile astuvad väljakule veel kahekordne slämmivõitja Kim Clijsters, endised maailma 5. reketid Lucie Šafarova ja Daniela Hantutšova, olümpiavõitja Monica Puig, Andrea Petkovic, Pauline Parmentier ja Mandy Minella.

Kõik kaheksa mängijat on ametlikult profikarjääri lõpetanud, neist neli on kunagi maailma edetabelis esikümnesse kuulunud. Kõik mängijad on olnud vähemalt esimese 50 seas. Kontaveit tõusis mullu juunis maailma teiseks reketiks.

Turniir saab alguse 19. oktoobril, finaalmäng leiab aset 22. oktoobril. Turniiri auhinnafond on 110 000 eurot, millest antakse võitjale 50 000 eurot, teisena lõpetanud mängija teenib 20 000 eurot.

Kontaveit peab 11. novembril Tondiraba jäähallis tuneeslanna Ons Jabeuri vastu lahkumismängu. Jabeur on eestlanna lähedane sõber ning jõudis äsja lõppenud Wimbledoni slämmiturniiril üksikmängus finaali.

"Kindlasti pean enne seda [reketi taas kätte võtma], et Ons Jabeuriga võistelda. Selleks pean kindlasti hakkama korralikult trenni tegema, üritan praegu füüsilist vormi korras hoida, et siis uuesti trenni tegemine ei oleks šokk kehale. Aga selleks pean korralikult valmistuma tükk aega enne, et suudaksin temaga sammu pidada," ütles Kontaveit suvel "Ringvaatele".

Kontaveit debüteeris WTA tuuril 2012. aastal ning jõudis kokku 16 WTA turniiril finaali, võites neist kuus. 2021. aastal osales Kontaveit esimese eestlannana WTA finaalturniiril, kus ta pidi tiitlimatšis tunnistama Garbine Muguruza 6:3, 7:5 paremust. Maailma edetabelis kerkis Kontaveit karjääri kõrgeimale kohale 2022. aasta juunis, kui temast sai maailma teine reket. Suure slämmi turniiril tegi ta parima tulemuse 2020. aasta Austraalia lahtistel, kus ta jõudis veerandfinaali.