Venemaa ja Valgevene jäävad ka järgmisel hooajal jäähoki MM-idelt eemale

Rahvusvaheline Jäähokiliit (IIHF) otsustas pikendada Venemaa ja Valgevene koondiste võistluskeeldu ka 2026./2027. hooajaks, viidates jätkuvatele julgeoleku-, ohutus- ja sportliku aususe probleemidele.

Otsuse kohaselt ei osale Venemaa meeskonnad järgmisel hooajal ühelgi IIHF-i suurturniiril, sealhulgas meeste maailmameistrivõistlustel, juunioride MM-il ning meeste ja naiste U-18 maailmameistrivõistlustel. Valgevene jääb samuti eemale juunioride MM-ist, kuigi IIHF oli varem kaalunud riigi naasmist mõnele madalama taseme turniirile.

IIHF teatas, et Venemaa võimalikku osalemist 2027. aasta naiste maailmameistrivõistlustel hinnatakse eraldi 2026. aasta novembris, lähtudes selleks ajaks valitsevast olukorrast ja riskianalüüsist.

Venemaa Jäähokiliit teatas pärast otsuse avalikustamist, et kaebab selle edasi Spordi Arbitraažikohtusse (CAS). Liidu hinnangul on IIHF-i seisukoht lühinägelik ning vastuolus Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) soovitustega ja spordi ühendava olemusega.

Venemaa ja Valgevene on olnud IIHF-i võistlustelt kõrvaldatud alates 2022. aasta veebruarist pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse. Valgevenele kehtestati sanktsioonid Moskva sõjategevuse toetamise tõttu.

Kuigi ROK on viimastel kuudel astunud samme Venemaa sportlaste järkjärgulise taasintegreerimise suunas ning soovitanud rahvusvahelistel alaliitudel lubada noorsportlased taas võistlustele, ei ole IIHF oma seisukohta muutnud.

Jätkuv keeld tähendab, et ka NHL-is mängivad Venemaa hokimängijad ei saa endiselt IIHF-i turniiridel oma riiki esindada.

Järgmised jäähoki maailmameistrivõistlused peetakse 2027. aasta mais Saksamaal.