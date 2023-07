TÄNA OTSEBLOGI | Kontaveit kohtub Wimbledoni teises ringis maailma 33. reketiga

Kontaveidi ja 32. asetatud Bouzkova kohtumine on kavas 18. väljaku kolmanda matšina, esimene mäng sel väljakul algab Eesti aja järgi kell 13, kui väljakule tulevad 17. asetatud poolakas Hubert Hurkacz ja britt Jan Choinski (ATP 164.). Neile järgneb poolik matš, kus 15. paigutusega austraallane Alex de Minaur juhib belglase Kimmer Coppejansi (ATP 188.) vastu 6:7 (5), 6:3, 6:3. Eeldatavasti pääsevad Kontaveit ja Bouzkova väljakule kella 17-18 paiku.

Enne mängu:

Kontaveidi ja läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud itaallanna Lucrezia Stefanini (WTA 111.) avaringimäng oli esialgselt kavas juba esmaspäeval, aga vihma tõttu pääsesid nad väljakule alles kolmapäeval ja sedagi planeeritust poolteist tundi hiljem, sest vihma taas sadas. Mäng katkestati kahel korral vihma tõttu, aga lõpuks sai Kontaveit 6:4, 6:4 võidu.

"Ma tõesti tunnen, et ma võitlesin iga punkti eest ja andsin endast sada protsenti," rääkis Kontaveit pärast mängu Delfi Spordile. "Mul on väga hea meel selle üle, kuidas ma end seal väljakul üleval pidasin."

"Arvan, et mängisin küllaltki agressiivselt ja hoidsin seda joont kogu mängu. Vastane lõi väga palju palle tagasi, tegi küllaltki vähe vigu. Pidin tõesti ise neid punkte võitma. Hoidsin tähtsatel hetkedel oma agressiivset mängu ja mängisin nendes kohtades hästi," sõnas Eesti esireket.

Bouzkova aga mängis juba esmaspäeva õhtul ja alistas siis samuti valikvõistlused läbinud šveitslanna Simona Walterti (WTA 115.) 6:1, 6:4.

Varem on Kontaveit ja Bouzkova mänginud vaid korra, kui 2020. aasta Cincinnati turniiril jäi eestlanna peale 6:3, 6:3.

Tänavune hooaeg pole aga ei Kontaveidile ega Bouzkovale lihtne olnud. 27-aastane Kontaveit mängib sel aastal alles kaheksandal turniiril ja sai alles neljanda võidu, seni pole ta ühelgi turniiril – välja arvatud naiskondlikul Billie Jean Kingi karikaturniiril – üle ühe võidu järjest saanud.

24-aastane Bouzkova oli enne Wimbledoni kaotanud neli matši järjest, slämmiturniiridel polnud ta seni sel hooajal veel ühtegi võitu saanud.

Wimbledon on aga olnud Bouzkova karjääri edukaim slämm, eelmisel aastal jõudis ta veerandfinaali. Kontaveit on kolmel korral jõudnud Wimbledonis kolmandasse ringi, viimati 2019. aastal.

Kontaveidi ja Bouzkova matši võitja läheb kolmandas ringis vastamisi 5. asetatud prantslanna Caroline Garcia ja 2021. aasta USA lahtiste finalisti Leylah Fernandeze (WTA 95.) vahelise kohtumise võitjaga.

Kontaveit teatas 20. juunil, et tõmbab seljavigastuse tõttu sportlaskarjäärile joone alla ja astub viimast korda võistlustulle Wimbledoni suure slämmi turniiril.

"See on minu jaoks ääretult emotsionaalne otsus, sest armastan tennist. Armastan seda mängu, mis on seni olnud minu elu keskmik, kirg ja eesmärk saavutada maksimaalselt häid tulemusi. Iga professionaalne mängija teab, kui raske on tennises tippu jõuda ja veelgi raskem seal püsida. Iga tiitlivõidu nimel tuleb pingutada mitte ainult füüsiliselt, vaid ka vaimselt," selgitas Kontaveit lõpetamisotsust.