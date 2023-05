Monfils tuli otsustavas setis suurest kaotusest välja

Kodupubliku ees mänginud endine maailma kuues reket Monfils jäi avasetis 3:6 alla, kuid võitis siis teise seti 6:3. Kolmandas setis päästis prantslane kolm settpalli ning realiseeris siis 6:5 seisul neljandal katsel setivõidu. Neljandas setis pääses Baez aga 3:0 juhtima ning lõpetas siis kiirelt seti 6:1 võiduga.

Otsustavas setis argentiinlase hoog ei raugenud ning Monfils jäi 0:4 kaotusseisu. Dünaamiline prantslane vastas sellele aga omakorda nelja järjestikuse geimivõiduga ning viigistas otsustavas setis seisu. Baez võitis siis järgmise geimi, kuid Monfils viigistas taas ning võitis siis järgmised kaks geimi, et Prantsusmaa lahtiste avaringis 3:6, 6:3, 7:5, 1:6, 7:5 võit realiseerida.

"Ma ei ole isaks saamise järel veel matši võitnud. Mu tütar on Pariisis, seega ütlesin endale, et võidan täna ühe ära. Võtsin sammu tagasi ja uskusin publiku energiasse. Tegime seda koos," ütles pikalt vigastustega heidelnud võitja matši järel, kelle viimane võit leidis aset eelmise aasta augustis.

"Unustad ära, et see oli esimene ring ja mõtled, et see oli nii uskumatu ja hämmastav õhtu. Ma ei teadnud isegi, kus ma olen," sõnas Monfils, lisades, et teisipäevane võit kuulub tema karjääri parimate hulka.

2008. aastal Prantsusmaa lahtiste poolfinaali jõudnud prantslane kohtub turniiri teises ringis taanlase Holger Runega (ATP 6.), kes alistas enda avaringi kohtumises ameeriklase Christopher Eubanksi (ATP 74.) 6:4, 3:6, 7:6 (7:2), 6:2.