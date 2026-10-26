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Rajale naasnud Enok ja Simm näitasid Portugalis head kiirust

Autoralli
Patrick Enok - Silver Simm EM-sarja Portugali etapil
Patrick Enok - Silver Simm EM-sarja Portugali etapil Autor/allikas: @World/Red Bull Content Pool
Autoralli

Eesti rallipaar Patrick Enok ja Silver Simm (Škoda Fabia RS Rally2) pidid küll autoralli Euroopa meistrivõistluste hooaja viimasel etapil laupäeval katkestama, aga näitasid pühapäeval rajale naastes head minekut.

Enok ja Simm alustasid laupäevast võistluspäeva soliidselt, kuid sattusid kolmandal katsel õnnetusse ja lõhkusid oma Škoda vedrustuse. Paraku ei õnnestunud võistlust jätkata, aga eestlased said pühapäeval taas rajale minna ning näitasid siis soliidset sõitu.

Teise päeva korduvläbimistel saavutasid nad seitsmenda, kolmanda ja neljanda katseaja. Paraku purunes viimase katse alguses autol rehv, mida tuli ka vahetada. "Pühapäeva hommik oli klassikaline rütmi ja tunde kätte saamine, mis polnud laupäeval juhtunust mõjutatud, vaid lihtsalt ei olnud hommikul õiget tunnet. Kuna polnud vaja ka suuri riske võtta, siis kasvatasin rooli taga mõnusamat tunnet ning olemist. Sain kohe aru, et esimesel ringil oli asi sõidu taga ja tegin teiseks ringiks järgmise sammu ning lisasin kiirust," vahendab autosport.ee Enoki sõnu.

"Teise ringi tempo oli väga hea ja selle nädalavahetuse parim. Rööpas sõitmine pole mulle olnud väga meelepärane, kuid nagu siin näha, siis toimis küll ja sellega saan rahule jääda. Viimasel katsel oli kohe esimesel kilomeetril ühe pidurduse peal suur maakivi ja ma hindasin seda natukene valesti, et pole nii terava äärega, kuid oli küll. Selle järel käis paremas esimeses tugev pauk ja kohe oli rehv katki ning pidime vahetama, sest auto enam ei keeranud ja pikalt oli veel minna. Selles osas väga kahju, sest tunne oli hea ja soovisin ka viimasel katsel head aega näidata, kuid kahjuks läks nii ja see on ralli osa," lisas ralliäss.

Enok ja Simm said üldarvestuses 43. koha. Võidu võttis lätlane Martinš Sesks (Škoda), kellele järgnesid prantslane Pablo Sarrazin (Lancia; +1.02,9) ning soomlane Roope Korhonen (Toyota; +1.25,0).

"Tulemuse mõttes ei ole rahul keegi, kuid tulemusest olulisem oli minu kohanemine uutel teedel ja see pühapäeva teine ring näitas, et kiirust ju tegelikult on. Kui oleksime saanud laupäeva sama tempoga ära sõita nagu avakatsel näitasime, siis oleks ka tulemus olnud kokkuvõttes hea. Positiivset saab siit pühapäevast kindlasti kaasa võtta ja üldjoontes ma arvan, et ollakse minu esitusega rahul. Pikk hooaeg on sellega minu jaoks läbi ja vaatame siit nüüd edasi juba järgmise hooaja poole," rääkis Enok.

Euroopa meistriks tuli 137 punktiga soomlane Teemu Suninen (Škoda), esikolmikusse jõudsid veel poolakas Mikolaj Marczyk (Škoda; 101 p) ning itaallane Andrea Mabellini (Lancia; 98 p).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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