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NFL saabus Prantsusmaa pinnale

Ameerika jalgpall
New Orleans Saintsi tantsutüdrukud Stade de France'i staadionil.
New Orleans Saintsi tantsutüdrukud Stade de France'i staadionil. Autor/allikas: SCANPIX/Abdullah Firas/ABACA
Ameerika jalgpall

Ameerika jalgpalli profiliiga NFL korraldas pühapäeval esimese kohtumise Prantsusmaal.

Pariisis asuv Stade de France'i staadion võõrustas põhihooaja seitsmendas voorus New Orleans Saintsi ja Pittsburgh Steelersi vastasseisu. Kodumeeskonna rollis oli Saints, kelle kodulinna asutasid 18. sajandil Prantsuse kolonialistid ning nende kultuuriline pärand on seal äratuntav tänapäevalgi.

Kõige märgilisemad hetked sündisid teisel veerandajal, kui Steelers asus Aaron Rodgers'i touchdown'i viskest juhtima 10:3, misjärel vedas Saintsi mängujuht Tyler Shough omad touchdown'ini ja võrdustas seisu 10:10-le. Teine poolaeg kulges sündmustevaeselt ning Steelers võttis kahe täpse löögi abil lõpuks 16:10 võidu.

Kuigi Pariisis ja Prantsusmaal laiemalt valitseb hetkel pingeline õhkkond, jäid mõlema meeskonna mängijad ja treenerid siinpool suurt lompi mängimisega rahule, ehkki Steelersi peatreener Mike McCarthy tõdes, et meeleavalduste tõttu veedeti suurem osa vabast ajast hotelli läheduses. Steelers naaseb koju hooaja viienda võiduga, Saints aga viienda kaotusega.

Seitsmenda mängunädala järel jätkab ainsana kaotuseta Minnesota Vikings, kes sai 16:10 jagu Indianapolis Coltsist ja kirjutas tabelisse kuuenda võidu. Vikingsi kõrval seni kaotuseta olnud San Francisco 49ers ja Kansas City Chiefs alistusid vastavalt Atlanta Falconsile 20:29 ja tiitlikaitsjale Seattle Seahawksile 3:20.

Ülejäänud tulemused:

Chicago Bears - New England Patriots 30:24
Tennessee Titans - Cleveland Browns 24:27
New York Jets - Miami Dolphins 25:28
Carolina Panthers - Tampa Bay Buccaneers 13:43
Baltimore Ravens - Cincinnati Bengals 13:35
Houston Texans - New York Giants 21:27 (la.)
Arizona Cardinals - Denver Broncos 16:30
Detroit Lions - Green Bay Packers 20:17
Las Vegas Raiders - Los Angeles Rams 21:35

Toimetaja: Henrik Laever

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