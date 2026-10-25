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Antonelli võitis Texases, aga tiitlit veel ei kindlustanud

Vormelisport
Kimi Antonelli
Kimi Antonelli Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Vormelisport

Vormel-1 maailmameistrivõistluste sarja etapil Austinis teenis kindla etapivõidu üldliider Kimi Antonelli (Mercedes), kes juhtis võistlust sisuliselt algusest lõpuni.

Antonellil oli kasutada parim stardipositsioon ja ta suutis seda hoida, tõrjudes Charles Leclerci (Ferrari) ja Max Verstappeni (Red Bull) ohu. Sõidu teises pooles käis võitlus pigem teise koha nimel, kui Leclerc (+13,078) möödus seitse ringi enne lõppu Verstappenist (+17,485).

Kaheksa parema hulka mahtusid Austinis veel Lewis Hamilton (Ferrari; +18,515), Lando Norris (McLaren; +30,521), Isack Hadjar (Red Bull; +34,373), Oscar Piastri (McLaren; +52,674) ja sõidu alguses rajalt lahkumise edu saavutanud George Russell (Mercedes; +54,303).

20-aastane Antonelli võinuks teoreetiliselt kindlustada Texases maailmameistritiitli, aga nüüd tuleb seda vähemalt järgmise etapini oodata. Samal piisab Austinis hooaja üheksanda võidu võtnud itaallasel vaid üheksandast kohast, et tõusta kõigi aegade noorimaks F1 maailmameistriks.

Tänavu jääb sõita veel viis etappi, millest järgmine toimub juba nädala pärast Mehhikos.

Toimetaja: Siim Boikov

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