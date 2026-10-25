Antonelli võitis Texases, aga tiitlit veel ei kindlustanud

Antonellil oli kasutada parim stardipositsioon ja ta suutis seda hoida, tõrjudes Charles Leclerci (Ferrari) ja Max Verstappeni (Red Bull) ohu. Sõidu teises pooles käis võitlus pigem teise koha nimel, kui Leclerc (+13,078) möödus seitse ringi enne lõppu Verstappenist (+17,485).

We're underway in Texas! Kimi Antonelli retains his lead off the start #F1 #USGP https://t.co/9xzQPPDrP6 — Formula 1 (@F1) October 25, 2026

Diving into P2! This is how Leclerc passed Verstappen in Austin! ‍ #F1 #USGP https://t.co/DVGRIkvVs2 — Formula 1 (@F1) October 25, 2026

Kaheksa parema hulka mahtusid Austinis veel Lewis Hamilton (Ferrari; +18,515), Lando Norris (McLaren; +30,521), Isack Hadjar (Red Bull; +34,373), Oscar Piastri (McLaren; +52,674) ja sõidu alguses rajalt lahkumise edu saavutanud George Russell (Mercedes; +54,303).

20-aastane Antonelli võinuks teoreetiliselt kindlustada Texases maailmameistritiitli, aga nüüd tuleb seda vähemalt järgmise etapini oodata. Samal piisab Austinis hooaja üheksanda võidu võtnud itaallasel vaid üheksandast kohast, et tõusta kõigi aegade noorimaks F1 maailmameistriks.

Tänavu jääb sõita veel viis etappi, millest järgmine toimub juba nädala pärast Mehhikos.