Maagilise Monfilsi slämmikarjäär sai New Yorgis lõpu

Kahel korral slämmiturniiril poolfinaali jõudnud ning aastate jooksul tennisefännidele vingeid mälestusi pakkunud Gael Monfils pidas öösel vastu reedet oma karjääri viimase slämmimängu, kui pidi USA lahtistel tunnistama Learner Tieni paremust.

40-aastane Monfils (ATP 311.), kelle jaoks jääb tänavune hooaeg karjääri viimaseks, poole noorema ameeriklase vastu ei saanud: Tien (ATP 15.) saavutas kahe tunni ja 18 minutiga kindla 6:3, 6:4, 6:3 võidu ning edasipääsu kolmandasse ringi. Alles kuu aega tagasi alistas Tien Montrealis toimunud turniiril Monfilsi 6:3, 0:6, 6:3.

Hoolimata sellest, et Tien mängis nüüd kodupubliku ees, sai Monfils nautida New Yorgi publiku valju toetust. "Tahan teid kõiki tänada. Tulin siia turniirile esimest korda 2003. aastal juuniorina, see on olnud üks pikk teekond," ütles prantslane pärast matši publikule. "Mul on olnud au teie ees mängida. Andsin endast parima ja üritasin tipptasemel tennist mängida, aga vaatemängu ka pakkuda."

Aasta alguses Austraalia lahtistel veerandfinaali jõudnud Tien kohtub järgmises ringis tšehhi Jakub Menšikiga (ATP 18.).

Meeste üksikmängus sündis nii mõnigi üllatus. Esmalt alistas venelane Karen Hatšanov (ATP 50.) maailma neljanda reketi Felix Auger-Aliassime 6:7 (5), 6:3, 6:2, 6:2. Mõni tund hiljem saavutas suure võidu ka austraallane Dane Sweeny (ATP 123.), kes lülitas 3:6, 6:1, 6:2, 6:2 võiduga konkurentsist itaallase Lorenzo Musetti (ATP 14.).

Ameeriklane Taylor Fritz (ATP 10.) jätkas kodusel slämmil suurepäraselt, kui loovutas Mattia Belluccile (ATP 95.) kolme seti peale vaid kaks geimi. Maailma teine reket Alexander Zverev pääses samuti edasi, kui alistas prantslase Quentin Halys' (ATP 52.) neli ja pool tundi väldanud matšis 6:4, 4:6, 7:6 (3), 6:7 (3), 6:3. Sakslane kohtub kolmandas ringis Tšiili mehe Alejandro Tabiloga (ATP 28.).