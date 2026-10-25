Medvedev kaitses esmakordselt karjääris tiitlit

Maailma viies reket Daniil Medvedev võitis Kasahstanis Almatõs toimunud ATP 250 turniiri finaalis grusiini Nikoloz Basilašvilit (ATP 128.) 6:7 (6), 6:1, 6:3. See on esimene kord, kui Medvedevil on õnnestunud ATP karussellis oma tiitlit kaitsta.

Maailma 128. reket tõrjus viiendas geimis kaks Medvedevi murdepalli, aga jättis siis ise 12. geimis kaks settpalli kasutamata. Kiires lõppmängus piisas grusiinile ühest minimurdest.

Siis avasetis oma esimeselt servilt 85 protsenti punktidest võitnud Basilašvili tase langes, teises setis sai ta oma esimest servi sisse vaid 37-protsendilise täpsusega ning tegi kolmandas kaheksa äralöögi kõrval 15 lihtviga. 22 ässa servinud Medvedev rohkem murdepallidega silmitsi ei seisnud ja võitis mängu veidi vähem kui kahe tunniga.

Medvedev lõpetas tänavu Dubais kurioosse seeria, kui oli seni võitnud 22 erinevat ATP turniiri ning alles Dubais suutis seda teha teist korda. Nüüd Almatõs kaitses ta esimest korda tiitlit, kui alistas mulluses finaalis prantslase Corentin Moutet'.

"Olen alati öelnud, et asi on õnnes ja õige hetke leidmises. Tundsin end värskelt, füüsiliselt hästi. Mul on hea meel, et sain sellega lõpuks hakkama," sõnas ATP finaalturniiri pääset jahtiv Medvedev.