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Kalju võitis Florat ja pingestas medaliheitlust

Premium liiga
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Jalgpalli Premium liiga: Nõmme Kalju FC – Tallinna FC Flora
Jalgpalli Premium liiga: Nõmme Kalju FC – Tallinna FC Flora Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Premium liiga

Nõmme Kalju FC alistas jalgpalli Premium liiga kohtumise 33. voorus kodus Tallinna FC Flora 2:1 ja muutis medaliheitluse põnevamaks.

Kohtumise kõik kolm väravat löödi juba esimese kuraditosina minuti jooksul: Mattias Männilaan kurvastas külalisi kolmandal ja kuuendal minutil - teisel juhul penaltist-, veteran Sergei Zenjov vastas 13. minutil.

Teisel poolajal oli mänguline ülekaal kndlalt Flora poolel, kes hoidis 72 protsenti ajast palli, kuid viigitabamuseni ei jõutud, kuigi tehti seitse pealelööki vastase kolme vastu.

"Oi, kui hea see tänane võit on!" ütles Männilaan pärast matši ERR-ile. "Täielik aplaus meie fännidele, kes tulid ja näitasid end täna varakult. Näitasid, et on meie selja taga toetamas. Muidugi satsilt suurepärane võitlus lõpuni välja. Väravad tulid suhteliselt alguses ära. Super, töövõit."

"Teine poolaeg olime palju palliga, aga Kaljule see olukord sobis," täiendas Flora peatreener Karl Mööl. "Nemad juhtisid ja ei pidanudki kuhugi tormama. Kui tiim kaitseb oma kasti üheksa-kümne mehega, siis ongi keeruline. Ainuke variant oli leida kiired kombinatsioonid või pall kasti ja finiš. Neid momente proovisime leida, aga Kalju kaitses südikalt. Ei olnud kerge."

Kui Tallinna FC Levadia on juba meistritiitli kindlustanud, siis järgnevad kohad pole veel paigas: hetkel on Paide Linnameeskond 60, Flora 58, Kalju 54 ja Tartu JK Tammeka 50 punkti peal. Neist Floral on pidada veel kaks kohtumist, teistel kolm.

Enne mängu

Pühapäevases ainsas Premium liiga kohtumises on kaalul palju. 33 mängu pidanud Levadia, Paide Linnameeskond ja Flora on kogunud vastavalt 84, 60 ja 58 punkti, ühe mängu vähem pidanud Kalju järgneb neile 51 punktiga. Nõmme meeskonnale hingab aga kuklasse 33 korda platsil käinud Tartu Tammeka 50 punktiga.

Nii Flora kui Kalju pidid eelmises mängus kaotusega leppima: Flora jäi 1:3 alla Harju Laagrile, Kalju aga derbimängus 0:3 Nõmme Unitedile. Kahe peale on viimases seitsmes Premium liiga kohtumises saadud üks võit, Flora on neljast viimasest mängust kaotanud kolm ja Kalju viimasest kolmest kaks.

"Nii meie kui ka Nõmme Kalju sõidame justkui Ameerika mägedel. Kord paistab pilve tagant päike ja suudame võita, kord kallab vihma mustast pilvest nagu oavarrest ning kaotame üsna lihtsalt. Eelseisva mängu võidab see, kes suudab 90 minuti jooksul rohkem ebastabiilsust vältida," tõdes kohtumise eel Flora treener Aiko Orgla.

Omavahel on tänavu mängitud neli korda ning mõlemad meeskonnad on teeninud kaks võitu. Hooaja avanud superkarikas oli Kalju veebruari lõpus parem 3:1 ja sai kaks nädalat hiljem Sportland Arenal 1:0 võidu, Flora alistas Kalju siis mai alguses sama tulemusega ning oli vastastest septembri alguses rahvusstaadionil üle 2:1.

Toimetaja: ERR Sport

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