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Zheng tuli otsustavas setis välja 0:5 kaotusseisust, ka Osaka pääses napilt

Tennis
Zheng Qinwen
Zheng Qinwen Autor/allikas: SCANPIX/Xinhua/ABACA
Tennis

Aasta viimasel slämmiturniiril New Yorgis alistas tunamullune Austraalia lahtiste finalist ja valitsev olümpiavõitja Zheng Qinwen (WTA 121.) kolmandas ringis 22. asetusega Madison Keysi 1:6, 7:6 (3), 7:5, olles sealjuures otsustavas setis 0:5 kaotusseisus.

Kohtumise avasetis polnud Zheng mänguks valmis: tema esimese servi õnnestumise protsent oli vaid 29 ning oma servigeimides võitis hiinlanna 14 punktist vaid viis. Keys servis samal ajal hästi ja võitis oma esimeselt servilt 87 protsenti punktidest.

Põnevas teises setis murdis Zheng kaheksandas geimis ja kaotas kohe seejärel oma servi, mis viis seti kiiresse lõppmängu. Seal sooritas olümpiavõitja kaks minimurret ja pööras enam kui tund aega kestnud seti enda kasuks. Nüüd oli Zheng see, kes võitis oma esimesel servil 89 protsenti mängitud punktidest (16/18), ameeriklannale läks kirja 16 lihtviga Zhengi kuue vastu.

Otsustavas setis läks Keys kahe murde toel 5:0 juhtima ja tal oli seisul 5:1 oma servil kasutada ka matšpall, aga siis lagunes mullune Austraalia lahtiste võitja täielikult. Zheng võitis kohtumise viimased seitse geimi ja kogu kohtumise kahe ja poole tunniga. Keys tegi kokku 34 lihtviga Zhengi 22 vastu. Sealjuures oli Keys teise ringi kohtumises Anna Bondari vastu päästnud viis matšpalli.

"Ta alustas kolmandat setti väga hästi. Tundsin, et ma ei saanud kolmes esimeses geimis mitte midagi teha. Andsin endast kõik, aga ta lõi palli suurepäraselt," rääkis Zheng võidujärgsel pressikonverentsil. "Aga kui võitsin seal oma esimese geimi, nägin midagi - ma ei tea, kas see oli kahtlus, aga ta ei mänginud enam nii puhtalt. Siis ta hakkas järsku tegema väga palju vigu ja ma tundsin, et pean nüüd võitlema ja mitte alla andma," lisas hiinlanna.

Aasta tagasi küünarnukioperatsioonil käinud Zheng suutis viimati kolm mängu järjest võita mullu juunis, vahepeal langes ta maailma edetabelis 160. kohale. Enne USA lahtiste algust oli hiinlanna pärast pikka vigastuspausi vormi leidmisega raskustes, aga tal pole tippturniiridel tihti olnud ka loosiõnne, näiteks on ta tänavu kaks korda varakult pidanud vastamisi minema Jelena Rõbakinaga ning ka Arina Sabalenka ja Jelena Ostapenkoga. New Yorgis alustas Zheng kvalifikatsioonist ehk on nüüd võitnud kuus kohtumist järjest.

Kaheksandikfinaalis läheb Zheng vastamisi poolatari Iga Swiatekiga, kes oli 7:6 (3), 7:6 (3) üle tšehhitarist Marie Bouzkovast. Selle paari võitja läheb veerandfinaalis vastamisi Naomi Osaka ja Jelena Rõbakina vahelise kohtumise võitjaga.

Ka Osaka pidi kaheksandikfinaali jõudmiseks palju vaeva nägema: 23. asetusega belglanna alistus kahe tunni ja 40 minutiga 6:3, 3:6, 7:5, otsustavas setis murdis Mertens viiendas geimis ja läks siis 4:2 juhtima. Osaka murdis kaheksandas geimis vastu ja raiskas siis seisul 5:4 matšpalli, aga kasutas hiljem neljanda võimaluse ära.

Tõelise põnevuslahingu pidasid tulevikutähed Iva Jovic (WTA 14.) ja Alexandra Eala (WTA 18.) ning enam kui kolm tundi kestnud mängu järel teenis 7:5, 3:6, 7:5 võidu 18-aastane ameeriklanna, kellele on see esimene kord kodusel slämmiturniiril 16 parema sekka jõuda.

"Ma ei suuda uskuda, mis just juhtus: meil oli mõlemal rohkem äralööke kui lihtvigu ehk mäng oli väga kõrgetasemeline. See annab mulle nii palju enesekindlust," kinnitas Jovic võidu järel. Jovicit ootab neljandas ringis kaasmaalanna Coco Gauff.

Toimetaja: Anders Nõmm

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