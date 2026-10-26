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Heiki Nabi kaotas MM-il lohutusringis

Maadlus
Heiki Nabi (valges).
Heiki Nabi (valges). Autor/allikas: United World Wrestling
Maadlus

Kasahstanis Astanas toimuvatel maadluse maailmameistrivõistlustel kaotas Heiki Nabi Kreeka-Rooma maadluse raskekaalus lohutusringis.

Nabi kaotas lohutusringis 1:1 seisuga Usbekistani maadlejale Rafael Tsitsuašvilile. Kuna usbekk teenis punkti esimesena, siis kuulus võit ja pääs pronksimatši talle.

Nabi teenis pühapäeval avaringis loobumisvõidu armeenlaselt Razmik Kurdjanilt, kuid kaotas kaheksandikfinaalis eelmise aasta MM-hõbedale ja maailma edetabelijuhile ungarlasele Darius Vitekile.

Vitek jõudis kullamatši, kus kohtub mulluse Aasia meistri iraanlase Fardin Hedayatiga. Tsitsuašvili maadleb pronksimatšis valgevenelase Pavel Hlintšukiga.

Kuni 97 kilogrammi kaaluvate meeste seas läks Richard Karelson avaringis vastamisi hiinlase Wang Zegangiga, kelle näol on tegemist tänavuste Aasia meistrivõistluste pronksmedaliomanikuga. Wang teenis 11:1 võidu, ent kaotas teises ringis Rootsi maadlejale Alex Kessidisele ehk turniir sai Karelsoni jaoks läbi.

Toimetaja: Henrik Laever

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