Heiki Nabi kaotas MM-il lohutusringis

Kuni 97 kilogrammi kaaluvate meeste seas läks Richard Karelson avaringis vastamisi hiinlase Wang Zegangiga, kelle näol on tegemist tänavuste Aasia meistrivõistluste pronksmedaliomanikuga. Wang teenis 11:1 võidu, ent kaotas teises ringis Rootsi maadlejale Alex Kessidisele ehk turniir sai Karelsoni jaoks läbi.

Nabi teenis pühapäeval avaringis loobumisvõidu armeenlaselt Razmik Kurdjanilt, kuid kaotas kaheksandikfinaalis eelmise aasta MM-hõbedale ja maailma edetabelijuhile ungarlasele Darius Vitekile.

Nabi kaotas lohutusringis 1:1 seisuga Usbekistani maadlejale Rafael Tsitsuašvilile. Kuna usbekk teenis punkti esimesena, siis kuulus võit ja pääs pronksimatši talle.

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